卡拉OK喝完停車場騎5公尺自摔！屏東男喊：沒騎車　監視器打臉

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東王姓男子在卡拉OK飲酒後，仍騎乘機車上路，雖然只在停車場及巷口短距騎了約5公尺就自摔，也沒有造成他人傷亡，但警方到場酒測發現，其吐氣酒精濃度高達每公升1.07毫克。王男事後辯稱自己未騎車、只是醉倒在地，卻遭監視器畫面一一打臉。法院審酌其酒測值、行為過程及犯後態度後，依法判處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，王姓男子於2025年4月4日下午，在屏東市明鳳宮旁某卡拉OK飲酒後，明知酒後吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上，不得駕駛動力交通工具，仍於當晚9時43分許騎乘機車行經屏東市和平路290巷附近。

監視器畫面顯示，王男於21時42分許戴上安全帽騎車離開，不久即因不勝酒力自摔倒地，短暫站立後試圖扶車未果，經路人協助扶起後再次騎乘，隨後又於巷口再度自摔，直到警方22時8分到場前，全程未曾離開現場。

警方於22時25分對王男實施酒測，測得其吐氣酒精濃度高達每公升1.07毫克，隨即依法送辦。案發後，王男辯稱自己並未騎車，表示只是醉倒在地、無法扶起機車，甚至不清楚為何會出現在現場，但相關說法與監視器畫面及員警職務報告明顯不符。

法院認定，王男係於飲酒後騎乘機車，因酒醉而連續自摔，其辯詞屬卸責之詞，不足採信。惟審酌王男僅在停車場及巷口短距離騎乘，未波及他人，且坦承犯行，前無犯罪紀錄，並考量其工作、家庭及經濟狀況，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。