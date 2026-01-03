525萬蓮花跑車出事了！北宜兜風自撞護欄　車頭慘成倒V畫面曝

▲賴男所駕駛要價525萬的蓮花跑車，今早在北宜公路自撞護欄。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市坪林區今天（3日）早上8時許，北宜公路45.6公里處，一輛藍色蓮花跑車發生自撞。駕駛該車的男子表示，當時行經該處時，疑似機件發生故障，煞車突然失靈，才會導致自撞護欄，所幸有繫上安全帶，男子僅頸部有輕微拉傷，並未造成更大傷亡，發生事故原因，仍待警方釐清。

據了解，自撞的雙門跑車2024款Lotus Emira，排氣量1991cc渦輪增壓，最大馬力可達365hp，新車售價525萬。今早50歲賴姓男子，與另2名好友分別開著愛車，前往北宜公路兜風，一路從新店出發至坪林往宜蘭方向，行經45.6公里一處左彎時，賴男發現煞車不靈，右前車頭直接撞上路邊護欄。

▲賴男趁好天氣與朋友到北宜兜風，卻煞車失靈自撞護欄。（圖／記者陸運陞翻攝）

賴男發生事故後，隨行的友人立即下車查看，發現滿臉痛苦坐在車上，隨即撥打110報案。救護車抵達，經檢傷頸部有拉傷的情況，但無生命危險，隨後送往北市萬芳醫院觀察。警方對其進行酒測，並未發現酒駕情況，目前依規定調閱監視器，進一步釐清確切肇事原因。

▲賴男頸部有拉傷，送醫治療已無大礙。（圖／記者陸運陞翻攝）