尹錫悅總統府奢華設施曝！檜木烤箱設壁掛電視　青瓦台幕僚也驚嘆

▲南韓前總統尹錫悅在龍山總統辦公室本館2樓設置私人寢室。（圖／大韓民國青瓦台）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統辦公室去年12月底從首爾龍山遷回青瓦台後，韓媒透過影片揭露尹錫悅政府時期位於首爾龍山的總統辦公室本館內，居然曾設置豪華內室，包括總統專用的檜木桑拿烤箱、超大雙人床且連通寢室，奢華程度直逼飯店。對此，青瓦台更首次完整公開相關照片與設施，引發外界關注。

根據韓媒《韓民族新聞》，尹錫悅政府時期位於首爾市龍山區的總統辦公室本館（原為國防部大樓）2樓，居然設有附屬內室，包含豪華寢室、檜木桑拿烤箱，以及與之相連的衛浴設施。照片中，寢室配備超大床、床頭櫃與完整寢具，桑拿室設有壁掛電視，並與寢室直接相連，形成「小型私人套房」的格局。

▲▼尹錫悅在龍山總統辦公室本館2樓設置檜木桑拿烤箱，烤箱內甚至還有壁掛電視。（圖／大韓民國青瓦台）

除了寢室外，辦公室內還另設專用應接室，配置多張沙發、桌子、衣架與化妝鏡燈，供多人使用。

現任南韓總統秘書室長姜勳植昨（2）日登上左派媒體人金於俊的YouTube節目，並公開龍山總統辦公室的奢華桑拿照片。他指出，通常機關首長辦公室內僅設置簡單內室供短暫休息或洗漱，但具備完整桑拿的案例「可以說是前所未有」。他形容，「就像是打造了一座小型飯店」。

▼尹錫悅在桑拿烤箱旁設置乾濕分離的衛浴設備。（圖／大韓民國青瓦台）

▲尹錫悅在龍山總統辦公室，設置能夠直接從外部連結至本館內部的秘密通道。（圖／大韓民國青瓦台）

報導也首度公開通往總統辦公室本館的秘密通道照片。該通道兩側及上方均設置遮蔽物，可以讓尹錫悅不經中央大廳，直接從外部進入辦公室，避免動線遭媒體曝光。出入口標示「閉門，非相關人員禁止進入」。姜勳植表示，該通道大門為尹錫悅擔任總統時專用，連秘書長本人也未曾進入過。

此外，《韓民族新聞》也回顧先前報導，指出為了掩蓋尹錫悅經常上班遲到的行為，總統辦公室與警護處曾多次運行「偽裝上班車」，並施行秘密通道工程，以避免總統出入被外界拍攝。隨著這些設施首度被公開，也引發外界對總統辦公室資源運用與透明度的討論。

