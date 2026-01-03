　
    • 　
>
國際

外國人貴2~3倍！　日本要求美術館、博物館啟用「雙重票價」

▲▼東京國立近代美術館。（圖／日本觀光局）

▲東京國立近代美術館。（圖／日本觀光局）

記者王佩翊／編譯

日本文化廳即將針對國立博物館、美術館的門票推行「雙重定價」，未來外籍觀光客入場費將比日本民眾高出2至3倍，其中東京國立近代美術館外國人票價可能飆升至4000日圓（約新台幣800元）。

日本目前共有11間國立博物館及美術館，有7成仍仰賴公費營運。其中有8間2024年度總收入50%以上是來自國家。因此文化廳希望透過「雙重定價」增加收入，以降低對公費的依賴程度。

文化廳表示，博物館、美術館為外國遊客提供多語言解說面板、語音導覽等設施需要額外成本，透過雙重定價制度，讓訪日外籍遊客承擔這些營運費用相當合理。

根據財政省試算，若要讓營運費用完全依靠門票收入維持，東京國立近代美術館的一般票價將調至1500日圓（約新台幣300元），而外國觀光客則需支付高達4000日圓（約新台幣800元）。

除了票價調整，日本政府也要求各館延長開放時間、增加重點作品展示天數及夜間開館日，期望透過多元策略增加自主收入。文化廳將把這些改革措施納入2026年度起的營運計畫中，強制各獨立行政法人執行。

事實上，這項措施並非日本獨創，埃及金字塔、印度泰姬瑪哈陵等知名景點早已實施外國人雙重定價。法國羅浮宮也宣布2026年1月起對歐盟以外遊客調漲票價。

 
01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

駐韓美軍阿帕契直升機部隊運作中斷

駐韓美軍阿帕契直升機部隊運作中斷

駐韓美軍位於京畿道平澤市的韓福瑞營，其以阿帕契直升機為主力的美國陸軍第5-17空中大隊（5-17 ACS）於近期停止運作，引發外界關注是否意味美國川普政府即將縮編駐韓美軍。

後座屁孩狂踢椅背！68%日人忍氣吞聲

後座屁孩狂踢椅背！68%日人忍氣吞聲

李在明「尊重一個中國」狂讚習近平：每年見

李在明「尊重一個中國」狂讚習近平：每年見

日本跨年夜凶殺！櫻花妹「自家玄關」遭砍身亡

日本跨年夜凶殺！櫻花妹「自家玄關」遭砍身亡

韓70多歲計程車駕駛衝撞輾斃行人　驗出嗎啡

韓70多歲計程車駕駛衝撞輾斃行人　驗出嗎啡

