外國人貴2~3倍！　日本要求美術館、博物館啟用「雙重票價」

▲東京國立近代美術館。（圖／日本觀光局）



記者王佩翊／編譯

日本文化廳即將針對國立博物館、美術館的門票推行「雙重定價」，未來外籍觀光客入場費將比日本民眾高出2至3倍，其中東京國立近代美術館外國人票價可能飆升至4000日圓（約新台幣800元）。

日本目前共有11間國立博物館及美術館，有7成仍仰賴公費營運。其中有8間2024年度總收入50%以上是來自國家。因此文化廳希望透過「雙重定價」增加收入，以降低對公費的依賴程度。

文化廳表示，博物館、美術館為外國遊客提供多語言解說面板、語音導覽等設施需要額外成本，透過雙重定價制度，讓訪日外籍遊客承擔這些營運費用相當合理。

根據財政省試算，若要讓營運費用完全依靠門票收入維持，東京國立近代美術館的一般票價將調至1500日圓（約新台幣300元），而外國觀光客則需支付高達4000日圓（約新台幣800元）。

除了票價調整，日本政府也要求各館延長開放時間、增加重點作品展示天數及夜間開館日，期望透過多元策略增加自主收入。文化廳將把這些改革措施納入2026年度起的營運計畫中，強制各獨立行政法人執行。

事實上，這項措施並非日本獨創，埃及金字塔、印度泰姬瑪哈陵等知名景點早已實施外國人雙重定價。法國羅浮宮也宣布2026年1月起對歐盟以外遊客調漲票價。