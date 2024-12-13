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睡到下午才上班！韓國總統遲到惹民怨　派「假車隊」上路營造假象

▲▼南韓總統尹錫悅12日上午發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅12日上午針對戒嚴發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日突然發布戒嚴，派遣軍隊強闖國會與中選會，明（14）日下午國會將再度針對彈劾案進行表決。南韓媒體爆料，其實尹錫悅經常「上班遲到」，有時候甚至遲至下午1時才從官邸出門，然而官邸卻在總統遲到時，在正常時間派出沒載人的「假車隊」，營造正常出勤的假象，嚴重干擾當地交通。

根據韓媒《韓民族新聞》獨家報導，尹錫悅的總統官邸位於首爾市龍山區漢南洞，而總統辦公室則位於首爾市龍山區梨泰院路，每逢上午9時，總是有一批護送總統的車隊從官邸出發，然而等到尹錫悅「真正出門」的時間，卻又有總統車隊從官邸出發，在將近一個月的時間，就被目擊至少3次派出假車隊上路，營造正常出勤的假象。

《韓民族新聞》從今年11月6日觀察至12月6日，除了出訪外國的行程以外，尹錫悅在這段期間有18天上班日，然而期間內卻至少有3次「偽裝車隊」在正常上班時間從官邸出發前往總統辦公室。南韓憲法規定，總統等國家公務員的正常上班時間，是從上午9時開始。然而，尹錫悅在過去2年7個月內，卻被發現經常總是上班遲到。

▲▼尹錫悅,南韓總統官邸,尹錫悅將外交部長官邸改建為總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

宣布戒嚴的當天（12月3日）上午8時52分，有一支大規模的總統護送車隊（轎車3輛、廂型車5輛）從漢南洞官邸入口出發，後方則是跟著警方摩托車，4分鐘後抵達總統辦公室；然而直到上午9時42分，又有一支車隊（轎車4輛、箱型車3輛）從官邸出發，5分鐘後於上午9時47分抵達總統辦公室。

11月29日，有6輛車於上午9時2分從官邸路口出發前往總統辦公室；然而直到下午1時9分，又有7輛車組成的車隊從官邸前往總統辦公室。11月25日，上午9時1分、上午10時1分，則是分別有一支車隊從官邸入口前往總統辦公室。

媒體發現，通常第一次「假上班」時的警察維安工作較為鬆散，直到第二次總統尹錫悅真的出門上班時，才會恢復森嚴的態度。儘管兩次的車隊都會有3至4輛轎車、2至5輛廂型車，且後方跟著警察摩托車與警車，但警方進行車輛、信號管制時，以及維安和巡查工作時，態度皆出現明顯差異。

▲▼尹錫悅的車隊從漢南洞的官邸前往總統辦公室。（圖／達志影像）

▲尹錫悅的車隊從漢南洞的官邸前往總統辦公室。（圖／達志影像）

報導舉11月25日為例，上午9時1分有3輛轎車、2輛廂型車從漢南洞的總統官邸出發（偽裝車隊），儘管道路上的警察仍在吹哨、管制一般車輛通行，但總統辦公室巷弄附近的警察，在車隊經過時，仍在繼續閒聊，且不注視道路狀況。

不過等到上午9時50分，警方卻開始變得忙碌，便服警察被部署前往官邸鄰近道路，警方也開始打開「信號管制箱」，管控紅綠燈的燈號，其中一輛公車停在站牌時，更有警察前往指示，要求該輛公車「儘速離開」。上午10時1分，才終於有3輛轎車、3輛廂型車從官邸前往總統辦公室。

其實尹錫悅每當上班遲到，便派出假車隊從官邸前往總統辦公室，早已經是非常多次，甚至就連當地負責管制交通與維安的警察都不對此感到稀奇，紛紛在職業社群網路平台Blind抱怨，「上下班像是在作秀，我們因為這種人變得更累」、「這在龍山與機動隊，早已不是新聞」、「別名：空車公務」、「他上班大部分都是這樣」。

▲▼位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室。（圖／達志影像）

▲尹錫悅有時直到下午，才從官邸前往總統辦公室。（圖／達志影像）

其實，負責總統官邸與辦公室維安的警官們，對於尹錫悅「不規則」的上班時間皆感到強烈不滿，警方為了協助尹錫悅營造正常出門上班的假象，甚至還得多一次進行道路維安與交通管制工作，直呼根本是浪費警力，甚至對附近通勤的民眾而言也是不小的負擔，而官邸前方的漢南大路，是首爾市、京畿道民眾通勤的重要道路。

11月14日為南韓高三學生的大學入學考試，當天上午10時，官邸附近一名警察向同事詢問，「總統原本不是都早上10點出門嗎」，同事回應，「因為考量到那些出門考試的學生，似乎已經決定11點才要出門」，該名警察回道，「明明附近也沒有學校，這個藉口找的真棒啊！」

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