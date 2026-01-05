高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

▲日本首相高市早苗 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相高市早苗5日在三重縣伊勢市舉行新年記者會，針對日中關係，她強調，日本會持續與中國進行溝通，對於雙邊對話抱持開放態度，並從國家利益角度作出適當回應。

日中關係

共同社、NHK報導，高市早苗稱，自從她當上日本首相以來，一直採用全面推動戰略互惠關係的方針，構築建設性、穩定的日中關係，且正因雙邊存在諸多課題，溝通更顯重要，日本對與中國的各項對話保持開放態度，並未關上與中國對話的大門。

日美關係

高市早苗透露，日美雙方一直保持各層面的密切溝通，包括她與總統川普之間的通話，美國政府也多次展現對日美同盟的堅定承諾。不只如此，她說，在近期通話中，她有收到訪美邀請，雙方同意針對今年春季的訪問行程展開具體協調。

安全保障政策

此外，高市也就安全保障相關三文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫）修訂議題發聲。她指出，印太地區面臨中國、北韓軍力持續增強，以及中俄、俄羅斯與北韓合作關係強化等挑戰，「各國從俄烏戰爭中汲取教訓，加速因應包括無人機大量運用在內的新型戰術」，以及長期衝突的準備。

高市表示將推動三文件在今年內完成修訂，「政府內部具體討論已經展開，將根據安全環境變化進行實際且務實的討論」。

委內瑞拉情勢

高市也表示，針對委內瑞拉情勢，日本將以保障日本公民安全為首要任務，並與相關國家密切合作，共同應對當前局勢。