國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

掌權最多10年　馬來西亞首相安華宣布限制首相任期

▲▼ 馬來西亞首相安華 。（圖／路透）

▲馬來西亞首相安華 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞首相安華5日宣布一連串改革措施，包括將提案把首相任期限制在不得超過兩屆或是10年。除了改革，安華也宣布推出新一輪現金補助計畫，向2200萬名18歲以上國民發放100令吉（約新台幣770元）補助金。

首相任期設限

星洲網、海峽時報報導，安華5日召開內閣會議之後向部長與數百名公務員發表2026年新年演說，稱所有職位都應有任期限制，包括首相一職，「我們將提呈一項法案，把首相任期限制為10年，或是兩屆」。

這項改革宣布的時機點正值安華政府面臨城市選民與華裔選民支持度下滑之際。在2025年11月沙巴州選舉中，安華領導的希盟僅贏得一席，關鍵盟友民主行動黨更是全軍覆沒，與2020年州選舉時的6席形成對比。

發放現金補助

除了政治改革之外，安華還宣布多項旨在應對生活成本上漲和中小企業關切問題的措施。

安華表示，新一輪100令吉現金補助將於2月9日發放，對象是2200萬名18歲以上的馬來西亞公民，以協助應付農曆新年及齋戒月前的基本開銷。

安華也說，政府決定對年營業額100萬至500萬令吉企業，延長電子發票實施的過渡期，直到2027年1月1日為止，回應中小企業對準備成本過高的擔憂。

此外，安華政府也將華文小學設施升級基金增至8000萬令吉，並為淡米爾語學校撥款5000萬令吉。

01/03 全台詐欺最新數據


※ 資料來源:內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

燦烈和姊姊長得很像？ 玩「換臉濾鏡」笑：恐怖谷效應

