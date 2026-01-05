　
國際

通勤族一大早嚇壞！馬匹奔馳街頭「警車尾隨」　奔逃後自行返校園

記者羅翊宬／編譯

2026年為馬年。不過，日本神奈川縣川崎市今（5）日上午出現罕見景象，一匹馬突然在車流往來的市區道路上徘徊奔馳，民眾立刻通報。警方隨即出動警車，在確保安全的情況下尾隨監控。經查，該馬匹是從附近的明治大學校園逃出，約20分鐘後竟自行返回校園，過程未造成人員受傷，警方正釐清詳細狀況。

根據《日本放送協會》報導，事件發生於5日上午7時30分過後，川崎市多摩區生田一帶有民眾向警方110報案，表示看到「有一匹馬在道路上遊走」。警方接獲通報後，立即派遣巡邏車前往現場處理。

警方表示，巡邏車抵達後，發現該匹馬正出現在車輛頻繁行駛的道路上，為避免發生交通事故，警方在確認周邊安全狀況的同時，保持距離於後方尾隨，持續觀察馬匹動向。

調查指出，這匹馬是由附近的明治大學所管理，疑似從校園內逃脫。通報後約20分鐘內，馬匹一路在縣道等車流道路上奔馳，但最終並未被強制引導，而是自行折返，跑回明治大學校園內，事件也因此告一段落。

事發地點周邊為住宅與商店林立的區域，所幸截至目前未接獲任何人員受傷或財物受損的通報。警方表示，將進一步確認馬匹逃離校園的原因，以及相關管理是否有疏失。

另外，有民眾上午8時在生田車站前拍攝到相關畫面，影像中可見馬背上覆蓋著類似布狀物品，沿著雙線道的中央線奔跑，後方則有開啟警示燈的巡邏車緊跟其後，路旁行人則露出驚訝神情。

拍攝者受訪時表示，當時正在通勤途中，是先聽到清楚的馬蹄聲才發現異狀，並推測該馬可能是從附近大學的馬術相關單位逃出，對於在市區道路看到馬匹感到相當震驚。

01/03 全台詐欺最新數據

