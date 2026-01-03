台日友好挺台灣！日網自製應援曲「日本在你身邊」　催人熱淚爆哭

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本首相高市早苗去年11月在眾議院提及「台灣有事」，引發中國強烈不滿，但此言論在日本國內卻反而激起民眾支持，67%的受訪者認為高市早苗「沒有必要撤回發言」。除了政治層面的討論，網路上也湧現大量聲援台灣的創作與貼文，甚至有日本網友特別製作應援歌《Stand with Taiwan》，喊話台灣並非孤單一人。

去年11月，當面臨立憲民主黨籍眾議員關於「台灣有事」的提問時，高市早苗指出中國使用戰艦等武力時的「存亡危機事態」，暗示若台海爆發衝突，日本可能依自身安全法制行使集體自衛權。此番表態引起中國官方強烈反彈，並採取一系列報復措施，包括限制赴日旅遊留學、限制進口日本水產品，使日中緊張情勢升溫。

日本《每日新聞》去年12月進行全國民調顯示，針對高市早苗的發言，67%受訪者認為「沒有必要撤回」，僅11%認為「應該撤回」，另有21%表示「不清楚」。這反映出日本國內多數民眾支持首相對台立場，顯示政治議題外，也引發民間對台灣的關注與支持熱潮。

日本網友紛紛透過社群平台表達對台灣的聲援，例如一則「台灣就是台灣，不是中國」的貼文獲得超過3萬個讚。還有網紅發文呼籲「有多少人覺得台灣就是台灣、不是中國」，同樣獲得上萬個讚，展現日本民間對台灣的支持意向。

在YouTube上，一名日本網友更創作應援歌曲《Stand with Taiwan》，並在影片資訊欄寫道，「我想為此刻感到不安的台灣朋友們盡一點力，因此創作了這個作品。」

歌詞寫道，「如果你感到不安、害怕而哭泣，我會在你身旁，伸手扶你，因為日本就在你身邊。」

影片迄今累積超過6.5萬次觀看，不少台灣網友留言表示感動與感謝，「謝謝日本，我是台灣人，聽完歌都哭了」、「真的好感動，謝謝日本」、「台日友好！」

同時，也有日本網友回憶過往台灣對日本的援助，特別提及東日本大地震期間的支援，「日本人民永遠不會忘記，台灣在日本大地震期間展現的善意，不只政府捐款，連小孩都捐了自己的零用錢，謝謝你，台灣。」