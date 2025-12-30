李在明1月4日訪中　三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

▲大陸國家主席習近平（左）與南韓總統李在明（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（30）日對外宣佈，應國家主席習近平邀請，南韓總統李在明將於1月4日啟程訪華，為期4日。李在明的訪華行程安排，成為大陸2026年首位即將到來的元首及政治人物，也是李在明任內首次訪問中國，前總統尹錫悅則是在任內未曾前往中國進行國事訪問，顯示出南韓在地緣政治及國家關係上的變化。

▲南韓總統李在明。（圖／CFP）

李在明此次行程共計4日，具體行程尚未對外公開，不過，外界猜測將會針對FTA經貿合作、產業供應鏈、半島和平等核心議題交換意見，尤其是中韓自貿協定第二階段談判加速進程，深化半導體、綠色能源等領域的產業合作，都將成為外界觀察重點。

據了解，在日本首相高市早苗的「存立危機事態」論述發酵後，中日關係降到冰點，連帶預計在2026年1月舉行的中日韓三國領袖第十次峰會也受到中國杯葛而暫時受阻。然而，這場三邊領袖會議是否會變成日韓領袖會議，仍需觀察李在明的動向而定。

外界分析，李在明適合在這氛圍下主動出擊，前往中國訪問後，再擇期赴日本與高市早苗雙邊會晤，成為改善中韓雙邊關係和提升韓日合作的契機。