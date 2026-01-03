挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

▲媒體人黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

媒體人黃暐瀚近日呼籲在野黨排審「國防特別預算條例」，卻慘遭網友洗版攻擊。對此，黃暐瀚昨（2日）回應，軍購是為了每一個人，不是為了哪個政治人物，如果2028是韓國瑜、盧秀燕或蔣萬安當選總統，需不需要足以保護國家主權的堅強國防？

黃暐瀚表示，自己近日因為說明「為何支持軍購」以及解釋「何為程序委員會」，因而看到好多不知道是真網友，還是網路部隊的人，在相關貼文下方留言質疑他的立場。

黃暐瀚指出，有些網友依舊搞不清楚，現在行政院送出的是「軍購特別條例」（法律案），並不是「軍購預算」（預算案）。他舉例，台灣過去常有「治水特別條例」（救災）、「振興經濟特別條例」（發消費券、發現金），還有前年傅崐萁提出的「花東特別條例」（專案改善東部交通）。

黃偉瀚說明，這些「條例」都是想要爭取建設、編列預算之前，必須先有的「母法」，換言之，「特別條例」並不是「預算案」，大家想看到細項、數量跟價格，要等母法過了之後，才會有「預算案」送到立院來。

黃偉瀚接著直言，公民熱衷討論公共事務，他絕對支持，但討論公共事務的事實基礎必須正確，這與公民個別的政黨喜好無關。

至於為什麼挺軍購？黃暐瀚點出，讓台灣提高防衛能力，一定可以降低被攻擊的風險（豪豬論），而防衛能力，則與軍購「正相關」，提高軍備不是為了讓哪個黨去貪，所以他支持嚴審。

黃暐瀚進一步點出，軍購也不是為了讓誰能繼續連任，而且藍白也早認為2028賴清德肯定會下台。他認為，「提高防衛」是為了確保讓政治意見不同的每一個人，能在台澎金馬這塊土地上，繼續論述、繼續生存，繼續自由投票。

黃暐瀚強調，軍購是為了每一個人，不是為了哪個政治人物，立法院存在的目的，是糾錯、監督，避免行政單位亂編預算、中飽私囊，所以立法院要排案，認真去審，好好檢視每一條預算，這才是立委存在的目的。

最後，黃暐瀚反問，如果2028是韓國瑜、盧秀燕或蔣萬安當選總統，那2028的台灣，需不需要足以確保民主制度，保護國家主權的堅強國防？用這個角度想，就會得到自己的答案了。