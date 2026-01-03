　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲媒體人黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

媒體人黃暐瀚近日呼籲在野黨排審「國防特別預算條例」，卻慘遭網友洗版攻擊。對此，黃暐瀚昨（2日）回應，軍購是為了每一個人，不是為了哪個政治人物，如果2028是韓國瑜、盧秀燕或蔣萬安當選總統，需不需要足以保護國家主權的堅強國防？

黃暐瀚表示，自己近日因為說明「為何支持軍購」以及解釋「何為程序委員會」，因而看到好多不知道是真網友，還是網路部隊的人，在相關貼文下方留言質疑他的立場。

黃暐瀚指出，有些網友依舊搞不清楚，現在行政院送出的是「軍購特別條例」（法律案），並不是「軍購預算」（預算案）。他舉例，台灣過去常有「治水特別條例」（救災）、「振興經濟特別條例」（發消費券、發現金），還有前年傅崐萁提出的「花東特別條例」（專案改善東部交通）。

黃偉瀚說明，這些「條例」都是想要爭取建設、編列預算之前，必須先有的「母法」，換言之，「特別條例」並不是「預算案」，大家想看到細項、數量跟價格，要等母法過了之後，才會有「預算案」送到立院來。

黃偉瀚接著直言，公民熱衷討論公共事務，他絕對支持，但討論公共事務的事實基礎必須正確，這與公民個別的政黨喜好無關。

至於為什麼挺軍購？黃暐瀚點出，讓台灣提高防衛能力，一定可以降低被攻擊的風險（豪豬論），而防衛能力，則與軍購「正相關」，提高軍備不是為了讓哪個黨去貪，所以他支持嚴審。

黃暐瀚進一步點出，軍購也不是為了讓誰能繼續連任，而且藍白也早認為2028賴清德肯定會下台。他認為，「提高防衛」是為了確保讓政治意見不同的每一個人，能在台澎金馬這塊土地上，繼續論述、繼續生存，繼續自由投票。

黃暐瀚強調，軍購是為了每一個人，不是為了哪個政治人物，立法院存在的目的，是糾錯、監督，避免行政單位亂編預算、中飽私囊，所以立法院要排案，認真去審，好好檢視每一條預算，這才是立委存在的目的。

最後，黃暐瀚反問，如果2028是韓國瑜、盧秀燕或蔣萬安當選總統，那2028的台灣，需不需要足以確保民主制度，保護國家主權的堅強國防？用這個角度想，就會得到自己的答案了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

蔡依林演唱會結束：想衝回家　許願「想下午兩點開始唱」

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

更多熱門

相關新聞

張惠妹跨年被類比國防標案　他怒轟：別瞧不起台灣人智慧玷污台東

張惠妹跨年被類比國防標案　他怒轟：別瞧不起台灣人智慧玷污台東

天后張惠妹在台東舉辦的跨年晚會大受好評，但有綠營比照日前國防標案挨批模式，質疑資本額20萬元小公司，拿下台東跨年晚會3500萬元標案。對此，台東立委黃建賓轟，不要瞧不起台灣人的智慧，不要羞辱第一線人員的專業及努力，更不要用政治化的操作，玷汙台東這片土地。

快訊／柯柯笑！雙柯會密談15分鐘　聊總預算、人工生殖法

快訊／柯柯笑！雙柯會密談15分鐘　聊總預算、人工生殖法

雙柯破冰！　柯文哲拜會柯建銘、握手致意後單獨會談

雙柯破冰！　柯文哲拜會柯建銘、握手致意後單獨會談

柯文哲指朝野僵局怪賴清德　綠反問：難道認同藍白修法挺貪污？

柯文哲指朝野僵局怪賴清德　綠反問：難道認同藍白修法挺貪污？

姜太公國運卜卦：可能有新閣揆改組！　鄭麗文陷困境4縣市恐翻盤

姜太公國運卜卦：可能有新閣揆改組！　鄭麗文陷困境4縣市恐翻盤

關鍵字：

黃暐瀚軍購國防國防預算立法院藍白國防特別預算

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面