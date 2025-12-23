「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

韓國大型聯合演唱會「Dream Concert（夢想演唱會）」2026年將於香港啟德體育園舉辦，日前消息一出瞬間引起熱議。外界質疑，限韓令近十年是否有鬆綁，中國外交部發言人林劍23日在例行記者會上，對此未做出明確回應。

路透社記者向林劍提問，「根據韓國媒體報道，韓國一流行音樂團體將於2026年初在香港舉辦演唱會，併計劃在湖南衛視播出，請問這些報道是否屬實？中國是否計劃在近十年的『限韓令』後，重新允許韓國流行音樂，及其相關文化產品進入中國大陸？」

▲▼韓國大型聯合演唱會「Dream Concert（夢想演唱會）」2026年將於香港啟德體育園舉辦，第一波公布陣容包含，EXO小分隊CBX、李泰民、THE BOYZ。（圖／Instagram／dreamconcert_hk）

對此，林劍僅表示，「我不了解你所說的情況。」

公開資料顯示，限韓令是指2016年，中韓關係因韓國部署「薩德反導彈系統事件」而緊張後，中國將政治問題延伸到演藝圈，大幅度限制韓國藝人，來中國舉辦演唱會、限制韓國電視劇的播放，強行叫停兩國之間的演藝合作。目前薩德問題尚未完全解決，政策調整更多是策略性緩和，而非根本轉變。