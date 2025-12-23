　
大陸 大陸焦點 特派現場

「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

韓國大型聯合演唱會「Dream Concert（夢想演唱會）」2026年將於香港啟德體育園舉辦，日前消息一出瞬間引起熱議。外界質疑，限韓令近十年是否有鬆綁，中國外交部發言人林劍23日在例行記者會上，對此未做出明確回應。

路透社記者向林劍提問，「根據韓國媒體報道，韓國一流行音樂團體將於2026年初在香港舉辦演唱會，併計劃在湖南衛視播出，請問這些報道是否屬實？中國是否計劃在近十年的『限韓令』後，重新允許韓國流行音樂，及其相關文化產品進入中國大陸？」

▲▼韓國大型聯合演唱會「Dream Concert（夢想演唱會）」2026年將於香港啟德體育園舉辦。（圖／Instagram／dreamconcert_hk）

▲▼韓國大型聯合演唱會「Dream Concert（夢想演唱會）」2026年將於香港啟德體育園舉辦，第一波公布陣容包含，EXO小分隊CBX、李泰民、THE BOYZ。（圖／Instagram／dreamconcert_hk）

▲▼韓國大型聯合演唱會「Dream Concert（夢想演唱會）」2026年將於香港啟德體育園舉辦。（圖／Instagram／dreamconcert_hk）

對此，林劍僅表示，「我不了解你所說的情況。」

公開資料顯示，限韓令是指2016年，中韓關係因韓國部署「薩德反導彈系統事件」而緊張後，中國將政治問題延伸到演藝圈，大幅度限制韓國藝人，來中國舉辦演唱會、限制韓國電視劇的播放，強行叫停兩國之間的演藝合作。目前薩德問題尚未完全解決，政策調整更多是策略性緩和，而非根本轉變。  

相關新聞

EXO睽違8年合體MMA！Suho、Kai慶功宴全哭了

EXO睽違8年合體MMA！Suho、Kai慶功宴全哭了

南韓天團EXO在歷經成員陸續服完兵役的「軍白期」後，於20日登上MMA（Melon Music Awards）頒獎典禮舞台，一口氣帶來5首經典歌曲，這也是EXO睽違多年再度以完整團體之姿站上大型頒獎典禮舞台，正式宣告回歸，現場與線上反應皆相當熱烈。

D.O.衝回MMA表演！帥氣軍裝合體EXO　狀態超猛「零失誤飆唱5首歌」

D.O.衝回MMA表演！帥氣軍裝合體EXO　狀態超猛「零失誤飆唱5首歌」

D.O.趕上婚禮了！MMA典禮搭車直奔金宇彬身邊　快速衝進飯店找哥哥

D.O.趕上婚禮了！MMA典禮搭車直奔金宇彬身邊　快速衝進飯店找哥哥

張藝興道歉！EXO見面會前5小時缺席親揭原因

張藝興道歉！EXO見面會前5小時缺席親揭原因

EXO演出前5hrs「張藝興突宣布缺席」！粉絲全傻眼

EXO演出前5hrs「張藝興突宣布缺席」！粉絲全傻眼

限韓令夢想演唱會韓國演唱會香港啟德中韓關係Dream ConcertEXOCBX李泰民

