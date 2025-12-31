「白銀」經5年最大單日跌幅後反彈回升　陸專家：未有實質變化

▲白銀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

白銀在經歷五年多來最大單日跌幅後迅速反彈，重新站回每盎司75美元上方。儘管短線劇烈震盪，但在實體供應持續吃緊的支撐下，白銀本月累計漲幅仍有望達到33%。中國專家對此分析，貴金屬市場的多頭趨勢尚未被動搖。

據《新浪財經》報導，白銀週一一度暴跌9%，主要受到交易所上調保證金、技術指標顯示漲勢過熱，以及市場流動性偏低等因素影響；週二價格隨即回升，黃金也同步小幅反彈，此前金價剛創下近兩個月來最大單日跌幅。

激石集團策略師吳迪倫分析，此波拋售屬於典型的技術性回調，主要來自獲利了結與槓桿多頭被迫平倉，疊加保證金調升帶來的壓力，並非基本面轉弱。他指出，貴金屬供需結構並未出現實質變化。

隨著市場波動率明顯上升，多家交易所同步收緊風控。紐約商品交易所（Comex）自週一起上調部分白銀期貨合約的保證金要求，交易人需投入更多資金維持部位，部分投機資金因此選擇減倉或退場，加劇短線震盪。

此外，中國市場近期的投機性買盤被視為推升白銀價格的重要推手。12月上海黃金交易所白銀合約買氣激增，現貨溢價衝上歷史高位，也帶動國際價格同步走強。國內唯一的純白銀主題基金，則在多次示警後，已暫停接受新申購。

即便出現回檔，市場普遍預期，今年黃金與白銀的年度表現仍有機會創下1979年以來最佳紀錄。各國央行持續增持、ETF資金流入，以及聯準會連續三次降息，均為不孳息的貴金屬提供有力支撐。

分析機構指出，白銀此輪上漲更深層的動能來自實體供應短缺。印度券商莫迪拉勒奧斯瓦金融服務公司表示，實物供應缺口、政策性限制與庫存高度集中，正逐步主導白銀定價，顯示市場結構已出現長期轉變。

截至紐約時間當日10時25分，現貨白銀上漲5.2%，報每盎司75.87美元；現貨黃金上漲0.9%，報每盎司4372.18美元。鉑金與鈀金也分別反彈5.4%與2.6%，彭博美元現貨指數則小幅走高。