36g金手鐲一夜「跌超6700元」　 陸店員嚇傻：第一次見此跌幅

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸國內金價30日出現罕見急跌。多家黃金珠寶品牌同步下調境內足金飾品價格，單日跌幅普遍超過40元／公克，一只約36公克的金手鐲，一夜之間便宜約1500元（人民幣，下同，約台幣6721元），銀樓緊急調價應對，現場交易明顯升溫，也讓不少從業人員直呼，「第一次遇到這種跌幅。」

綜合陸媒報導，當天多家一線品牌足金飾品報價明顯回落，其中周生生足金單日下跌53元／公克，報價由1406元降至1353元；老廟黃金下跌44元／公克，老鳳祥下跌45元／公克。多名銀樓店員表示，過去金價即使波動，多半僅是每公克幾元上下，「這次一次跌四、五十元，真的很少見。」

某一線城市潮宏基門市店員指出，足金飾品單日下跌42元的幅度相當罕見，甚至讓她動念入手，「金價前陣子一直創新高，這種回檔真的不常有。」她也舉例，一款重36.29公克的金手鐲，一晚就便宜近1530元。另一家周大福門市店員也直言，從業以來第一次看到如此大的單日跌幅。

價格快速回落，也帶動部分消費者進場。有顧客趁價格下修，直接購買原本觀望已久的款式。不過，投資市場反應兩極，部分高槓桿投資人因價格急挫，被迫停損出場，甚至出現單日虧損數十萬元的情況，黃金回收市場也明顯轉趨冷清。

分析指出，此波金價急跌，與多項因素疊加有關，包括美國芝商所上調黃金期貨保證金，迫使高槓桿資金集中平倉；加上元旦假期前市場流動性下降，少量賣單即放大跌幅。此外，俄烏局勢談判釋出進展、避險需求降溫，以及聯準會後續降息預期轉弱、美元走強，也對金價形成壓力。

市場人士建議，若屬結婚、送禮等剛性需求，可趁價格回落分批選購；但若以投資為目的，仍須留意短期波動風險，避免追高或過度使用槓桿，以防價格快速反轉造成損失。