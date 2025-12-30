　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

36g金手鐲一夜「跌超6700元」　 陸店員嚇傻：第一次見此跌幅

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP，下同）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸國內金價30日出現罕見急跌。多家黃金珠寶品牌同步下調境內足金飾品價格，單日跌幅普遍超過40元／公克，一只約36公克的金手鐲，一夜之間便宜約1500元（人民幣，下同，約台幣6721元），銀樓緊急調價應對，現場交易明顯升溫，也讓不少從業人員直呼，「第一次遇到這種跌幅。」

綜合陸媒報導，當天多家一線品牌足金飾品報價明顯回落，其中周生生足金單日下跌53元／公克，報價由1406元降至1353元；老廟黃金下跌44元／公克，老鳳祥下跌45元／公克。多名銀樓店員表示，過去金價即使波動，多半僅是每公克幾元上下，「這次一次跌四、五十元，真的很少見。」

▲深圳水貝黃金市場,黃金,金價。（圖／CFP）

某一線城市潮宏基門市店員指出，足金飾品單日下跌42元的幅度相當罕見，甚至讓她動念入手，「金價前陣子一直創新高，這種回檔真的不常有。」她也舉例，一款重36.29公克的金手鐲，一晚就便宜近1530元。另一家周大福門市店員也直言，從業以來第一次看到如此大的單日跌幅。

價格快速回落，也帶動部分消費者進場。有顧客趁價格下修，直接購買原本觀望已久的款式。不過，投資市場反應兩極，部分高槓桿投資人因價格急挫，被迫停損出場，甚至出現單日虧損數十萬元的情況，黃金回收市場也明顯轉趨冷清。

▲深圳水貝黃金市場,黃金,金價。（圖／CFP）

分析指出，此波金價急跌，與多項因素疊加有關，包括美國芝商所上調黃金期貨保證金，迫使高槓桿資金集中平倉；加上元旦假期前市場流動性下降，少量賣單即放大跌幅。此外，俄烏局勢談判釋出進展、避險需求降溫，以及聯準會後續降息預期轉弱、美元走強，也對金價形成壓力。

市場人士建議，若屬結婚、送禮等剛性需求，可趁價格回落分批選購；但若以投資為目的，仍須留意短期波動風險，避免追高或過度使用槓桿，以防價格快速反轉造成損失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

陸男傳給好友「114部色情影片」遭判刑　法院：傳播數量大超標

近千陸配元旦遭除籍？陸委會澄清：沒找到人不會註銷

陸「職業騙薪人」專騙底薪　老闆苦喊：錄取25人有24名騙子

李在明1月4日訪中　三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

陸海警「扼喉」海報　威脅攔截「長榮火箭炮貨輪」

36g金手鐲一夜「跌超6700元」　 陸店員嚇傻：第一次見此跌幅

王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

中國國企充斥裙帶關係　多地整治「近親繁殖」

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

陸男傳給好友「114部色情影片」遭判刑　法院：傳播數量大超標

近千陸配元旦遭除籍？陸委會澄清：沒找到人不會註銷

陸「職業騙薪人」專騙底薪　老闆苦喊：錄取25人有24名騙子

李在明1月4日訪中　三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

陸海警「扼喉」海報　威脅攔截「長榮火箭炮貨輪」

36g金手鐲一夜「跌超6700元」　 陸店員嚇傻：第一次見此跌幅

王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

中國國企充斥裙帶關係　多地整治「近親繁殖」

曹西平猝逝「陳美鳳心裡一揪不敢點開」　憶秀場風華：他魅力十足

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

【爸爸育兒】教兒子「陪女生逛街的SOP」統一回覆：這不錯

大陸熱門新聞

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

共軍無人機「俯瞰台北101」！　央視釋出畫面

解放軍同框中央山脈「這麼近那麼美」戰機飛行員與台灣自拍畫面曝

共軍又秀影片　戰機飛進台灣領空

解放軍東部戰區公佈「遠火打擊」實彈射擊影片：取得預期效果

陸海警再發海報　威脅攔截長榮貨輪

快訊／軍演第二天　共軍在台灣南北兩端檢驗「一體封控能力」

福建海警「摘炮衣」！　陸官媒：處於臨戰狀態

19歲直播主揭內幕：下播要找大哥「做作業」

圍台軍演細節披露！7點半宣布行動　戰機凌晨就已起飛

共軍軍演範圍曝光！　劍指101「隨時到台北」

黃牛不玩了！泡泡瑪特「5折甩賣」

軍演針對誰？　陸國防部發言人4度提「外部勢力」

解放軍貼AI影片　暗示攻台是無人化作戰

更多熱門

相關新聞

最狂下酒菜　400年前「金粉杏仁」現蹤

最狂下酒菜　400年前「金粉杏仁」現蹤

在日本戰國時代的權力核心大阪城內，一場極盡奢華的宴會曾讓當年的武將們目眩神迷，而這段傳說如今竟跨越了四百多年，以最真實的姿態呈現在世人眼前。

夜市1攤販「送台積電股票」還有黃金　網驚：別傻了

夜市1攤販「送台積電股票」還有黃金　網驚：別傻了

貴金屬史詩級行情！白銀暴漲　與黃金、鉑金同刷新高

貴金屬史詩級行情！白銀暴漲　與黃金、鉑金同刷新高

金價還沒到頂？專家：明年上看5200

金價還沒到頂？專家：明年上看5200

黃金暴漲70%海放房市！　8年級房貸族：房產「難賣」所以靠譜

黃金暴漲70%海放房市！　8年級房貸族：房產「難賣」所以靠譜

關鍵字：

金價黃金飾品黃金黃金市場金手鐲

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面