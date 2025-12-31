對岸軍演之際鄭麗文再提「鄭習會」　國台辦僅重申堅持九二共識

▲大陸國台辦發言人張晗。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

國民黨主席鄭麗文29日接受廣播節目訪問時指出，她期待能明年上半年前往大陸訪問，並強調如果成行，會面對象就是中共中央總書記習近平。對此，大陸國台辦今（31）日回應依舊保守，僅強調只要堅持「九二共識」、反台獨的立場，願與國民黨加強各層級的交流交往，增進互信，保持良性互動。

解放軍宣布29日舉行「正義使命2025」聯合軍演之際，國民黨主席鄭麗文同時受訪拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，當天她接受廣播節目「千秋萬事」專訪再次指出，預計明年上半年出訪大陸、美國，「以北京為優先，再去美國是比較合理的安排」，全世界都高度關注，兩岸是否能回到10年前馬政府執政時「九二共識」，依舊是以兩岸對話、破冰的政治基礎，並稱「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」。

針對鄭麗文再次拋出明年計劃會見習近平，大陸國台辦發言人張晗今31日回應，我們願意在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，與國民黨加強各層級的交流交往，增進互信，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展。反對台獨，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，攜手共創民族復興。

另外，今日國台辦例行記者會有媒體提問，「國民黨主席鄭麗文日前與大學生交流時表示，在台灣講「我是中國人」就要背負不知何處來的「原罪」，這是民進黨30年來惡意操作的結果。「我是中國人」是自然而然的文化和歷史認同，不該被民進黨妖魔化？」

對此，張晗回應，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人。這是歷史事實、文化認知、基因遺傳和法理現實，誰也否定不了。

張晗說，民進黨當局出於謀「獨」本性，處心積慮操弄「去中國化」，妄圖割裂兩岸歷史文化聯結，以此蒙蔽台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，貽害無窮。「台灣各界對此抗議抨擊聲音不斷，民進黨當局政治操作注定枉費心機，不會得逞。」