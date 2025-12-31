　
大陸 大陸焦點 特派現場

蔣萬安剛回台就舉行軍演　國台辦：針對台獨和外部勢力

▲▼大陸國台辦發言人張晗。20251231（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人張晗。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

台北市長蔣萬安在雙城論壇上致詞，就共機艦問題委婉表達立場。未料返台隔天，大陸就舉行圍台軍演。對此大陸國台辦表示，解放軍有關軍事行動是針對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告。

蔣萬安在雙城論壇致詞表示，他誠摯地期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。未料在他返台隔天，共軍就舉行圍台軍演。

陸委會批評，雙城論壇才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略；一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣，此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。

大陸國台辦發言人張晗今（31）日於例行記者會上回應稱，有關的言論與純屬顛倒黑白、混淆是非，賴清德當局頑固堅持台獨分裂立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動兩岸對立對抗，勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，大肆揮霍民脂民膏，妄圖以外謀獨、以武謀獨，在窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞的切身利益。

張晗稱，解放軍有關軍事行動是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義和必要之舉。

對於雙城論壇，張晗指出，今年的雙城論壇已經順利閉幕，取得了一系列的成果，大陸一貫支持包括兩岸城市交流在內的各領域的交流合作，願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與台灣各政黨團體和各界人士一道，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。

有台媒追問，現在中國大陸推所謂大交流，但是交流的同時，尤其是在雙城論壇結束後，台北市長蔣萬安盼台海不再「呼嘯波濤」，大陸在雙城論壇結束後隨即展開軍演。展開交流又軍演，交流的意義何在？對此，張晗僅重複對於軍演的立場。

▼台北市長蔣萬安在雙城論壇上致詞。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2025雙城論壇主論壇，台北市長蔣萬安與上海市長龔正致詞。（圖／記者陳冠宇攝）

01/01 全台詐欺最新數據

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

北京26歲警花「撞臉」楊紫走紅

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

陸網大讚：蔡依林重新定義演唱會標準

2026年首個「超級月亮」今晚現身

陸最嚴格「養犬規定」上路 飼主腦洞大開推「行狗記錄器」自保

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

鄭麗文再提「鄭習會」　國台辦僅重申九二共識

鄭麗文再提「鄭習會」　國台辦僅重申九二共識

國民黨主席鄭麗文29日接受廣播節目訪問時指出，她期待能明年上半年前往大陸訪問，並強調如果成行，會面對象就是中共中央總書記習近平。對此，大陸國台辦今（31）日回應依舊保守，僅強調只要堅持「九二共識」、反台獨的立場，願與國民黨加強各層級的交流交往，增進互信，保持良性互動。

台海怎麼和平？　國台辦：必須堅持一中原則、明確反對台獨

台海怎麼和平？　國台辦：必須堅持一中原則、明確反對台獨

跨年夜最高戒備！　蔣萬安下令首長全數待命

跨年夜最高戒備！　蔣萬安下令首長全數待命

害怕中共軍演變開戰！PTT喊「1訊號出現」就要跑

害怕中共軍演變開戰！PTT喊「1訊號出現」就要跑

陸海警「罔顧船舶」侵擾金門　國台辦：無稽之談

陸海警「罔顧船舶」侵擾金門　國台辦：無稽之談

蔣萬安雙城論壇

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

