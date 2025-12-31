蔣萬安剛回台就舉行軍演　國台辦：針對台獨和外部勢力

▲大陸國台辦發言人張晗。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

台北市長蔣萬安在雙城論壇上致詞，就共機艦問題委婉表達立場。未料返台隔天，大陸就舉行圍台軍演。對此大陸國台辦表示，解放軍有關軍事行動是針對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告。

蔣萬安在雙城論壇致詞表示，他誠摯地期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。未料在他返台隔天，共軍就舉行圍台軍演。

陸委會批評，雙城論壇才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略；一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣，此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。

大陸國台辦發言人張晗今（31）日於例行記者會上回應稱，有關的言論與純屬顛倒黑白、混淆是非，賴清德當局頑固堅持台獨分裂立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動兩岸對立對抗，勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，大肆揮霍民脂民膏，妄圖以外謀獨、以武謀獨，在窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞的切身利益。

張晗稱，解放軍有關軍事行動是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義和必要之舉。

對於雙城論壇，張晗指出，今年的雙城論壇已經順利閉幕，取得了一系列的成果，大陸一貫支持包括兩岸城市交流在內的各領域的交流合作，願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與台灣各政黨團體和各界人士一道，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。

有台媒追問，現在中國大陸推所謂大交流，但是交流的同時，尤其是在雙城論壇結束後，台北市長蔣萬安盼台海不再「呼嘯波濤」，大陸在雙城論壇結束後隨即展開軍演。展開交流又軍演，交流的意義何在？對此，張晗僅重複對於軍演的立場。

▼台北市長蔣萬安在雙城論壇上致詞。（圖／記者陳冠宇攝）