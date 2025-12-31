　
大陸 大陸焦點 特派現場

館長被指獲陸方「挹注資金」　國台辦駁：子虛烏有

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YT）

▲館長陳之漢。（圖／翻攝自館長YT）

記者陳冠宇／北京報導

台灣網紅「館長」陳之漢今年多次赴陸，近期他在廈門成立的電商公司正式上線並進行直播帶貨首秀。有台灣媒體報導，大陸方面下令挹注資金給「館長」，並列出資助的大陸公司，稱是要以商業合作的之名，將其打造為「統戰樣板」。大陸國台辦反駁稱是「子虛烏有、惡意造謠」。

對於報導，「館長」回應表示將提告，稱自己是努力在大陸當台商，就和沈伯洋或民進黨去大陸賺錢一樣。

大陸國台辦發言人張晗今（31）日於例行記者會上表示，相關報導純屬子虛烏有、惡意造謠，用心險惡。她說，民間性、商業性活動只要合法合規，均受法律保護。大陸電商市場蓬勃發展、潛力巨大，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸交流合作，共享發展新機遇。

另一方面，日前，2026年大陸影片在台灣上映配額的順序抽籤結果出爐，《哪吒之魔童鬧海》、《南京照相館》等大陸電影無法在台灣上映。

張晗表示，2025年，大陸電影市場湧現出一大批既叫好又叫座的優秀作品，以超500億元人民幣總票房刷新紀錄。她說，遺憾的是，這些優秀電影作品卻在島內（指台灣）遭民進黨當局的種種政治限制。

張晗稱，大陸一貫積極支持兩岸電影交流合作，早在2010年就已經取消台灣電影在大陸公映的數量限制，民進黨當局應盡快取消大陸電影在台公映的數量限制，讓更多台灣民眾能及時觀看大陸優秀影片。

▼《哪吒2》（圖／翻攝自微博）

▲▼《哪吒2》全球票房第一「金球獎0入圍」！陸網怒喊委屈。（圖／翻攝自微博）

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

北京26歲警花「撞臉」楊紫走紅

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

陸網大讚：蔡依林重新定義演唱會標準

2026年首個「超級月亮」今晚現身

陸最嚴格「養犬規定」上路 飼主腦洞大開推「行狗記錄器」自保

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

蔣萬安剛回台就舉行軍演　國台辦：針對台獨和外部勢力

台北市長蔣萬安在雙城論壇上致詞，就共機艦問題委婉表達立場。未料返台隔天，大陸就舉行圍台軍演。對此大陸國台辦表示，解放軍有關軍事行動是針對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告。

鄭麗文再提「鄭習會」　國台辦僅重申九二共識

台海怎麼和平？　國台辦：必須堅持一中原則、明確反對台獨

陸海警「罔顧船舶」侵擾金門　國台辦：無稽之談

共軍軍演進行中　國台辦反控民進黨是「戰爭煽動者」

