館長被指獲陸方「挹注資金」　國台辦駁：子虛烏有

▲館長陳之漢。（圖／翻攝自館長YT）

記者陳冠宇／北京報導

台灣網紅「館長」陳之漢今年多次赴陸，近期他在廈門成立的電商公司正式上線並進行直播帶貨首秀。有台灣媒體報導，大陸方面下令挹注資金給「館長」，並列出資助的大陸公司，稱是要以商業合作的之名，將其打造為「統戰樣板」。大陸國台辦反駁稱是「子虛烏有、惡意造謠」。

對於報導，「館長」回應表示將提告，稱自己是努力在大陸當台商，就和沈伯洋或民進黨去大陸賺錢一樣。

大陸國台辦發言人張晗今（31）日於例行記者會上表示，相關報導純屬子虛烏有、惡意造謠，用心險惡。她說，民間性、商業性活動只要合法合規，均受法律保護。大陸電商市場蓬勃發展、潛力巨大，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸交流合作，共享發展新機遇。

另一方面，日前，2026年大陸影片在台灣上映配額的順序抽籤結果出爐，《哪吒之魔童鬧海》、《南京照相館》等大陸電影無法在台灣上映。

張晗表示，2025年，大陸電影市場湧現出一大批既叫好又叫座的優秀作品，以超500億元人民幣總票房刷新紀錄。她說，遺憾的是，這些優秀電影作品卻在島內（指台灣）遭民進黨當局的種種政治限制。

張晗稱，大陸一貫積極支持兩岸電影交流合作，早在2010年就已經取消台灣電影在大陸公映的數量限制，民進黨當局應盡快取消大陸電影在台公映的數量限制，讓更多台灣民眾能及時觀看大陸優秀影片。

▼《哪吒2》（圖／翻攝自微博）