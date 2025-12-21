嘉義縣長初選倒數　蔡易餘獲翁章梁、議長張明達掃街支持

▲▼ 民進黨嘉義縣長初選倒數，縣長翁章梁等人陪蔡易餘山區掃街。（圖／蔡易餘服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數21天，立法委員蔡易餘持續加強基層經營，今天前進山區的大埔鄉、阿里山鄉展開掃街拜票行程，並接連舉辦2場地方座談會，爭取鄉親支持，現場氣氛熱絡。

此次行程不僅獲縣長翁章梁、議長張明達親自站台力挺，展現高度團結，也吸引多位重量級立委跨區聲援。立委王世堅、伍麗華及陳瑩特別拍攝推薦影片，透過社群平台擴大宣傳聲量，為蔡易餘拉抬人氣。

王世堅在影片中向嘉義鄉親喊話，接到電話民調要「從從容容接電話，游刃有餘支持蔡易餘」；伍麗華以鄒族語向阿里山地區的弟兄姊妹問好，並呼籲「嘉義縣長唯一支持蔡易餘」；陳瑩也特別向嘉義原住民朋友推薦蔡易餘，形容他「拿麼可愛、拿麼優秀、拿麼好用」，展現高度肯定。

「我有決心要接翁章梁的棒！」蔡易餘說，自己有10年在中央立法院的歷練，擔任過黨團三長，熟悉中央政策運作與資源整合，絕對有能力承擔更大的責任，為嘉義接力轉型、再嘉速度。張明達直言，蔡易餘當選縣長，就如同他自己當選縣長，呼籲支持者把這次初選當作大選來拚，全力支持他的拜把兄弟蔡易餘。

「相信翁章梁，支持蔡易餘」翁章梁說，蔡易餘是台大法律系畢業，嘉義繼續轉型需要這種人才。隨著初選民調逼近，蔡易餘勤走基層，持續透過市場掃街、按戶拜訪、追垃圾車，以及舉辦18鄉鎮市座談會等方式爭取選民支持，力拚在黨內初選中脫穎而出。