嘉義縣特搜隊與環保局赴花蓮助災後復原　翁章梁捐1個月所得

▲▼ 嘉義縣政府動員集結前往花蓮救災，縣長翁章梁並捐出一個月所得 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流帶來嚴重災損，嘉義縣政府決定前往花蓮協助救災，今25日早上消防局集結特搜隊及環保局人員出動，由縣長翁章梁授旗、鼓舞士氣，翁章梁也捐出個人一個月所得投入災後復原，更回報了當時丹娜絲颱風，其他縣市支援嘉義縣的情義相挺。

馬太鞍堰塞湖溢流導致廣泛的水災、土石流，許多家庭面臨失去家園的困境，災情急需外部支援，嘉義縣政府深感責任重大，立即啟動救災機制，派遣專業救災隊伍前往協助，提供必要的支援。

此次出動的消防局特搜隊與環保局人員攜帶救生裝備、救生艇等各式必要救援裝備和器材，駕駛所需車輛至花蓮與當地的救災隊伍緊密配合，力求在最短時間內達到最大效益。

翁章梁強調，在這個艱難的時刻，我們必須肩負起救援的重任，展現人道精神與合作互助的信念，所以每一位前往救災的同仁，都是我們嘉義的驕傲，更請同仁務必注意自身安全。

翁章梁也代表所有嘉義縣民向罹難者致哀，並捐出一月所得拋磚引玉，他說台灣的救災體系彼此互相合作，就像丹娜絲颱風很多縣市來到嘉義幫忙，代表行政能量的整合與付出，對台灣都能帶來正面影響，嘉義縣政府也將隨時密切關注災情變化，隨時調整應對措施，並持續提供必要的資源。