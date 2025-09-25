　
政治

嘉義縣特搜隊與環保局赴花蓮助災後復原　翁章梁捐1個月所得

▲▼ 嘉義縣政府動員集結前往花蓮救災 翁章梁捐一個月所得 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲▼ 嘉義縣政府動員集結前往花蓮救災，縣長翁章梁並捐出一個月所得 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流帶來嚴重災損，嘉義縣政府決定前往花蓮協助救災，今25日早上消防局集結特搜隊及環保局人員出動，由縣長翁章梁授旗、鼓舞士氣，翁章梁也捐出個人一個月所得投入災後復原，更回報了當時丹娜絲颱風，其他縣市支援嘉義縣的情義相挺。

▲▼ 嘉義縣政府動員集結前往花蓮救災 翁章梁捐一個月所得 。（圖／嘉義縣消防局提供）

馬太鞍堰塞湖溢流導致廣泛的水災、土石流，許多家庭面臨失去家園的困境，災情急需外部支援，嘉義縣政府深感責任重大，立即啟動救災機制，派遣專業救災隊伍前往協助，提供必要的支援。

此次出動的消防局特搜隊與環保局人員攜帶救生裝備、救生艇等各式必要救援裝備和器材，駕駛所需車輛至花蓮與當地的救災隊伍緊密配合，力求在最短時間內達到最大效益。

▲▼ 嘉義縣政府動員集結前往花蓮救災 翁章梁捐一個月所得 。（圖／嘉義縣消防局提供）

翁章梁強調，在這個艱難的時刻，我們必須肩負起救援的重任，展現人道精神與合作互助的信念，所以每一位前往救災的同仁，都是我們嘉義的驕傲，更請同仁務必注意自身安全。

翁章梁也代表所有嘉義縣民向罹難者致哀，並捐出一月所得拋磚引玉，他說台灣的救災體系彼此互相合作，就像丹娜絲颱風很多縣市來到嘉義幫忙，代表行政能量的整合與付出，對台灣都能帶來正面影響，嘉義縣政府也將隨時密切關注災情變化，隨時調整應對措施，並持續提供必要的資源。

▲▼ 嘉義縣政府動員集結前往花蓮救災 翁章梁捐一個月所得 。（圖／嘉義縣消防局提供）

09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賴清德：專家認定堰塞湖「爆破太危險」　分洪、虹吸也不可行

賴清德：專家認定堰塞湖「爆破太危險」　分洪、虹吸也不可行

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，造成光復鄉嚴重災情。總統賴清德25日赴花蓮勘災時表示，堰塞湖的問題，有委託前內政部長李鴻源召集專家學者研究，認定「不可能爆破」因為太危險，分洪、虹吸方式也都不是好方法。對於未來，他表示，已經指示專家學者與政府部門，要積極研究方法解決。

賴清德盯花蓮水、電、通訊恢復狀況　下令3電信公司訊號互通

賴清德盯花蓮水、電、通訊恢復狀況　下令3電信公司訊號互通

民進黨志工隊赴花蓮救災　運補棉被、水大批物資進災區

民進黨志工隊赴花蓮救災　運補棉被、水大批物資進災區

沒警報聲「傳巨大轟隆聲」　他驚恐憶：洪水急湧逃不了

沒警報聲「傳巨大轟隆聲」　他驚恐憶：洪水急湧逃不了

花蓮洪災罹難家屬成立自救會：沒收到撤離通知

花蓮洪災罹難家屬成立自救會：沒收到撤離通知

關鍵字：

嘉義縣翁章梁花蓮捐助

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

