智慧農業新趨勢　嘉義縣長翁章梁分享成功案例

▲▼ 2025天下城市高峰論壇，縣長翁章梁分享產業轉型之路 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025天下城市高峰論壇今29日在微風南山藝文展演中心登場，嘉義縣長翁章梁以「從傳統農業到智慧科技-跨世代轉型之路」為題發表專講，分享嘉義縣以智慧科技助攻農業，加速智慧農業應用，為農業發展帶來創新轉型。

翁章梁指出，極端氣候影響日益顯著，農作物遭受颱風、雨害、旱災及高溫等侵襲，再加上少子高齡化衝擊農村生產力，說明農業無法靠過去經驗因應，必須依賴科技工具提升生產效率與穩定性。

縣長翁章梁上任以來積極推動產業升級，提供智慧農業補助，涵蓋無人植保機、微型氣象站、土壤感測器、大氣感測器等項目，整合過去成功案場經驗，導入技術成熟的模組化方案，提升農民應用能力，並降低導入成本，強化生產管理精準度。

翁章梁也分享智慧農業應用，包括咖啡園建置智慧化農業設備，透過溫濕度監控、土壤感測器與遠端控制系統，咖啡農得以即時掌握環境資訊，產量提升10-20%，接連種出得獎咖啡。

智能水稻管理系統結合遠端控制水位計與間歇性灌溉技術，透過鏡頭和遠端控制，使倒伏率降低20%，並提高稻米收成10%，農民在家就可以巡田與操作田間灌溉。

禽舍管理方面透過環境感監測搭配智慧控制、智慧影像磅秤，1人每天2小時就可照料2萬多隻紅羽土雞；白蝦養殖業者導入水質監測、智能電箱和水下攝影等設備，透過手機APP能夠即時監控水池數據、調整水車運作，節省2到3成用電，提升2成以上存活率。

翁章梁表示，嘉義縣也積極培育農業人才，設立「國本學堂」開設智慧農業課程，涵蓋感測器應用、灌溉系統操作、數據解讀到行銷策略，幫助農友從零開始學習新技術，並深化農業知識。

國本學堂已培育639位學員，其中卓越班更培養出66位標竿學員，積極向後輩傳授經驗，嘗試新面向突破，解決缺工問題。

翁章梁最後表示，智慧農業是未來一定要走的路，嘉義縣正在轉型路上，透過農業升級與導入科技產業，也創立「嘉義優鮮」品牌，整合小農產品，將在地農產推向國際，未來10年將是黃金10年，縣府團隊將全力幫助嘉義轉型為「農工科技大縣。」