地方 地方焦點

無人機產業園區發展說明會　 翁章梁盼帶動全國產業鏈成長

▲▼ 翁章梁出席民雄航太暨無人機產業園區發展說明會，盼加速無人機產業成長 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 翁章梁出席民雄航太暨無人機產業園區發展說明會，盼加速無人機產業成長 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國家中山科學研究院30日舉辦「民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會」，邀請產官學研代表與投資廠商參與，會中說明民雄航太暨無人機產業園區發展構想，縣長翁章梁及立法委員陳冠廷等人出席會議，期望園區加速開發，帶動全國無人機產業鏈成長。

民雄航太園區定位為無人機生產製造基地，東側為中科院科研園區，西側為產業園區，提供逾100家無人機廠商進駐，創造超過1,200個工作機會，年產值上看80億；水上機場在不影響軍機出勤下，由交通部協助規劃為中大型無人機飛測空域。

▲▼ 翁章梁出席民雄航太暨無人機產業園區發展說明會，盼加速無人機產業成長 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，前總統蔡英文2022年8月到嘉義縣為亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）揭牌，宣布無人機國家隊在嘉義，總統賴清德、副總統蕭美琴也多次拜訪亞創中心與業者對談，展現政府對無人機產業的支持。

無人機發展在軍用商用均有無限潛力，尤其業者進駐亞創中心3年以來進步迅速，有賴於政府支持，讓業者更有信心研發。

▲▼ 翁章梁出席民雄航太暨無人機產業園區發展說明會，盼加速無人機產業成長 。（圖／嘉義縣政府提供）

中科院在無人機研發技術方面具有頂尖資源及技術，未來民雄航太暨無人機產業園區落成後，可望連結中科院與民間企業，促進良性合作，希望眾人一起努力，讓國家級的戰略性產業發展得更好。

經濟發展處說明，行政院近期通過「無人機統籌型計畫」，象徵中央將加速國家無人機產業生態發展，期望完成10萬架無人機採購目標，帶動國產需求與供應鏈整合。

▲▼ 翁章梁出席民雄航太暨無人機產業園區發展說明會，盼加速無人機產業成長 。（圖／嘉義縣政府提供）

民雄航太園區結合太保亞創中心研發量能、水上中大型飛測場，嘉義將形成完整無人機研發場域，落實行政院無人機產業發展計畫，縣府將持續推動亞創2館開發、民雄園區招商及投資，攜手中科院與國內外企業，讓嘉義無人機產業聚落成形。

更多新聞
無人機民雄航太園區產業發展中科院翁章梁

