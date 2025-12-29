閩南狼曝「賴清德親握手鼓勵」影片　直言「那一刻很短但分量很重」





▲賴清德握手鼓勵閩南狼。（圖／翻攝自Threads／閩南狼）

記者郭運興／台北報導

遭中國通緝懸賞的反共網紅閩南狼28日貼出一段總統賴清德出席活動，親自握手鼓勵他的影片。片中，支持群眾兩側夾道歡迎，賴清德見到閩南狼隨即停下腳步、握手拍肩說了幾句話，閩南狼則點頭回應。閩南狼也發文表示「原本以為只是擦身而過，沒想到總統停下來，對我說了幾句鼓勵，那一刻很短，但分量很重。接下來我繼續扛，把路走完。下一次，贏」。

閩南狼28日於Threads貼出一段總統賴清德出席活動進場的影片，影片中，當賴清德進場，支持群眾在兩側夾道歡迎時，賴清德見到閩南狼隨即停下腳步、握手拍肩說了幾句話，閩南狼也點頭回應。

閩南狼發文表示，「原本以為只是擦身而過，沒想到總統停下來，對我說了幾句鼓勵，那一刻很短，但分量很重。接下來我繼續扛，把路走完。下一次，贏」。

該影片吸引22萬次瀏覽，吸引大批支持者留言「這才是台灣的總統」、「特別停下來跟你講話欸」、「看到賴總統對你的鼓勵，我相信你了」、「夠跟這為民站在同陣線的總統一起守護台灣，真的總統選對了」。

但也有網友不滿大酸「欸害 賴清德挺你這咖」、「叫你唱福建艦嗎」、「什麼鍋配什麼蓋」、「希望你繼續抹黑在野黨」。