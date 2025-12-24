黃子佼二審獲緩刑有變數！高檢署認「犯行侵害甚鉅」提上訴

▲黃子佼私藏未成年性影像案，二審獲判緩刑，檢方已經上訴第三審。（圖／記者呂佳賢攝）



記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，高等法院因他與37名被害人達成和解並賠償，因此改將他判處有期徒刑1年6月，但宣告緩刑4年的自新機會。對於高院判決，高等檢察署認為黃子佼犯行侵害甚鉅，僅因他和解並賠償就給予緩刑，判決有不當之處，於24日上訴第三審。

黃子佼遭檢警查出身為兒少情色網站「創意私房論壇」的高級會員，家中電腦下載2259部兒少性影像檔案，其最小被害人年僅10歲，最大也才17歲；她們裸露身體，甚至還被迫穿學校制服、手拿寫著姓名等個資的紙張拍攝。檢方提起公訴。一審法院審理後，將黃子佼判處有期徒刑8個月。

案件上訴二審後，高等法院審理期間，黃子佼改口認罪，並積極與被害人洽談和解。不過因部分影像中，有女童、少女手持包含姓名、學校的個人資料拍攝，高院改認定黃子佼違反《個人資料保護法》「成年人對未成年人無故蒐集使用個人資料」之罪，並將他加重改判有期徒刑1年6月。

不過高院也指出，黃子佼先前並未犯下有期徒刑以上之罪，再加上他與37位被害人達成和解，最後宣告他緩刑4年的自新機會。也就是若本案就此確定，黃子佼收藏2259部兒少性影像的犯行，只因他賠錢，就消災了事、不用入獄，引發爭議。

對此，高檢署於12月8日收受本案判決後，隨即進行研議，高檢署認為，黃子佼的犯行對兒童及少年身心健全發展之侵害甚鉅，但高等法院僅因他與被害人達成和解及賠償完畢，就輕率予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當之違法。最後高檢署於24日正式提出上訴於最高法院。