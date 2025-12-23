公開艾普斯坦檔案挨轟　百頁全黑「偷下架川普照片」

▲艾普斯坦檔案內大量內容遭塗黑、文件不完整。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國司法部近日公開已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，卻因大量內容遭塗黑、文件不完整，加上被發現悄悄下架一張包含美國總統川普（Donald Trump）的照片，引發外界質疑是否刻意遮掩關鍵資訊。面對輿論反彈，司法部隨後已將該照片重新上架，但爭議仍持續延燒。

照片突遭下架引質疑 司法部事後恢復

根據《TIME》報導，引發爭議的，是一張拍攝書桌的照片，畫面中可見多個相框與相簿，其中一張照片顯示川普與艾普斯坦、其長期共犯麥斯威爾（Ghislaine Maxwell），以及梅蘭妮亞（Melania Trump）同框。

司法部19日、20日釋出數千頁艾普斯坦相關文件，卻被發現該張照片於20日突然從網站消失，引發民主黨人士與多名觀察者質疑是否試圖「掩蓋真相」。

▲司法部21日恢復一張艾普斯坦公開檔案中的總統川普照片。（圖／翻攝自justice.gov）



司法部隨後說明，檔案編號「EFTA00000468」及至少另外14份文件，是在評估是否需要進一步遮蔽內容期間，暫時從公開版本中移除。經審查後，確認照片中未出現任何艾普斯坦案受害者，因此已在未經修改或遮蔽的情況下重新上架。

司法部強調保護受害者 與川普無關

司法部在社群平台X發文指出，紐約南區聯邦檢察署基於「高度謹慎」，先行標記並移除該影像，以確保不會傷害受害者權益，強調此舉與川普本人無關。

副司法部長布蘭奇（Todd Blanche）21日接受NBC訪問時也為此辯護，表示在檔案公開後，有多張照片被撤下，是因為紐約一名法官要求司法部，若受害者或其權益團體對公開內容有疑慮，必須加以處理。

「百頁文件全黑」 公開不完整引怒火

除了照片爭議，司法部此次釋出的文件內容也遭到猛烈批評。首波公開的文件中，超過500頁內容幾乎整頁塗黑，部分文件完全無法閱讀。

▲首波公開的文件中，超過500頁內容幾乎整頁塗黑，部分文件完全無法閱讀。（圖／路透）



司法部坦言，由於需避免辨識出受害者身分，已對超過1200名受害者或其親屬的相關資訊進行遮蔽，同時也會隱去涉及兒童性侵、肢體暴力、可能影響聯邦調查，以及涉及國防或外交政策的內容。

不過，在外界壓力下，司法部於週六重新釋出一份原本被全面遮蔽、長達119頁的陪審團文件，僅保留「最小必要遮蔽」，並表示文件與照片仍將持續依法律規定審查。

倖存者與國會齊批：透明度嚴重不足

艾普斯坦案多名倖存者公開表達不滿，直言即便有國會立法要求全面公開，司法部仍出現拖延與資訊不透明的情況。有倖存者表示，只希望所有犯罪證據完整攤在陽光下，卻對目前仍被「其他爭議分散焦點」感到失望。

部分倖存者更指控，司法部甚至未妥善遮蔽其姓名，反而引發二次傷害。

議員揚言追責 質疑「選擇性隱匿」

國會方面也持續施壓。民主黨與共和黨議員指出，部分關鍵文件仍未公開，質疑司法部存在「選擇性隱匿」的情況，甚至揚言將以「藐視國會」為由，追究司法部長邦迪（Pam Bondi）的責任。

民主黨議員拉斯金（Jamie Raskin）則直言，這些遮蔽「毫無道理」，並指控政府是在掩蓋川普不希望曝光的內容。

對此，布蘭奇再次強調，只要文件或照片中提到川普或其他人物，只要不是受害者或倖存者，司法部都會依法公開，否認任何政治動機。