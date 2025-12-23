交友軟體約陌生男到飯店開房　2女「上銬玩變態遊戲」刑虐搶劫





▲2名女凶嫌被捕。（圖／翻攝自West Midlands Police）

記者李振慧／綜合報導

英國2名女子透過交友軟體將結識的男子引誘到飯店，在房間內提議要玩性愛遊戲將他們上銬，然而實際卻是一連串恐怖刑虐和毒打，強迫受害者交出錢包、信用卡、銀行帳戶資訊。

24歲女子布朗(Caprice Brown)與25歲女子阿弗瑞薩(Karissa Alfrez)被控，利用Tinder、Badoo等交友軟體結識受害者後勒索搶劫。

交友軟體設局 2女誘男上鉤勒索

根據法庭資料，布朗2020年7月化名為Zara，將一名受害者誘騙到伯明罕(Birmingham)當地飯店中，和另外一名女子用膠帶將男子綁起來，索取男子的銀行帳號，當受害者不配合時，還用燒紅的熨斗按在手臂上逼供，與出拳毆打對方，後來刷對方的卡購買售價999英鎊（約台幣4萬多元）iPhone。

2020年9月，布朗與阿弗瑞薩聯手出擊，將第二名受害者騙到科芬特里(Coventry)當地飯店中，用手銬將男子銬住後使用剪刀威脅，最後成功搶劫多樣物品，從對方銀行帳戶中獲取1000英鎊（約台幣4.2萬元）。

2女落網後，法官在法院上形容，2人的罪行性質非常惡劣。布朗承認犯下搶劫、詐欺和襲擊急救人員等指控，被判9年刑期，阿弗瑞薩也因為搶劫罪名成立，被判6年刑期。