大陸 大陸焦點 特派現場

陸男子6小時完成「動物方城市」穀物畫　25公斤黑麥「灑出」兩主角

▲山東男子用黑麥在庭院繪製出電影《瘋狂動物城》兩位主角。（圖／翻攝極目新聞）

▲山東男子用黑麥在庭院繪製出電影《瘋狂動物城》兩位主角。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

電影《動物方城市2》近日全球熱映，一名山東農村青年趙同愷（網名，周明星）用黑小麥「搓」出15平方公尺（約4.53坪）大的兩位主角哈茱蒂與胡尼克穀物畫意外爆紅。該穀物畫作品耗時6小時完成，「成品」在網路曝光後，21小時內便累積逾200萬人按讚、5000萬人次閱讀，成為網友熱議焦點。

▲山東男子用黑麥在庭院繪製出電影《瘋狂動物城》兩位主角。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，據燈塔專業版數據顯示，截至12月1日，上映6天的《瘋狂動物城2（台譯：動物方城市2）》電影，累計票房已經突破20億元（人民幣，下同）。

創作者趙同愷現年33歲，家住山東省濱州市惠民縣胡集鎮東趙村，從小就愛畫畫，十歲起便常用棍子在地上作畫。他受這部熱賣電影啟發，1日上午在自家院子先用粉筆畫出角色輪廓，再以50斤（25公斤）黑小麥沿線逐粒拼排，完成後還用手機綁木棍從高處校正形狀。

▲山東男子用黑麥在庭院繪製出電影《瘋狂動物城》兩位主角。（圖／翻攝極目新聞）

趙同愷指出，這幅畫總面積約15平方公尺，由兔子警官「茱蒂」與老搭檔狐狸「尼克」組成，從上午9時開始動工，到下午3時全部完成。他將作品上傳社群後，短時間內迅速爆紅，不少網友留言「栩栩如生」、「堪稱壁紙級」。

據悉，趙同愷長年務農，耕作約20多畝玉米與小麥，雖非美術系科班出身，但他長年持續自學繪畫，甚至到濟南進修兩個月的牆體彩繪，並在2024年9月首度上傳穀物畫影片後，開始受到大量關注，至今已利用黑小麥與玉米創作多種人物與文化題材，包括周星馳及三星堆文物、長城與多部影視角色等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黑麥穀物畫動物方城市穀物藝術農民瘋狂動物城

