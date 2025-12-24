　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄反恐維安升級！2大跨年活動部署警力曝　12／29實兵演練

▲▼ 跨年維安升級！高雄重兵部署1200警力　實地兵棋演練防突發危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲跨年維安升級，高雄重兵部署1200警力，今實地兵棋演練。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台北捷運及中山商圈19日發生隨機砍人攻擊事件，引發社會震驚，近期網路也陸續出現恐嚇留言，導致人心惶惶。高雄市長陳其邁今日強調，市府全面提升維安等級，除了加派警力、提高見警率，也要求即時通報，加強機關間的聯繫，夢時代跨年將出動1206名警力、義大跨年則安排363名警力，確保市民安全。

▲▼ 跨年維安升級！高雄重兵部署1200警力　實地兵棋演練防突發危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄重兵部署1200警力護跨年，實地兵棋演練防持刀暴徒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 跨年維安升級！高雄重兵部署1200警力　實地兵棋演練防突發危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今日指出，因應最近台北的捷運攻擊事件，高雄市政府全面提升維安等級，包括人潮較多的活動，除了加派警力、提高見警率，也要求能夠迅速的即時通報，加強機關間的聯繫，務必確保整個跨年等等這些大型的活動，能落實人身安全跟公共場所的安全。

事實上，去年8月，高市府曾針對像世運主場館等大型演唱會的活動，跟國土安全辦公室合作進行相關的包括恐攻，以及大型的維安事件相關演練。針對今年跨年的部分，警察局除了全面的提升警力部署，以及利用優勢警力即時通報、區域聯防等相關的機制，分別在23日跟29日安排兵棋推演跟實兵演練。

高雄市警察局長林炎田表示，昨天下午兩點已在夢時代廣場也舉辦了兩項類似台北1219事件的處置案，其中一個就是在大型活動場所，民眾持械滋擾的一個演練；另外就是在捷運凱旋站的捷運走道，模擬發生拋擲煙霧彈以及持械傷人的事件，兩者情境貼合最近時事的演練。

其中，最主要的作為就是從地面的蒐證，再到最高點的蒐證，昨天警方更使用了空拍機，360度環視整個會場的一個安全警戒。

▲▼ 跨年維安升級！高雄重兵部署1200警力　實地兵棋演練防突發危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄重兵部署1200警力護跨年，實地兵棋演練防持刀暴徒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 跨年維安升級！高雄重兵部署1200警力　實地兵棋演練防突發危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年高雄跨年活動有2大區塊，夢時代主舞台由轄區前鎮分局負責；煙火區、落焰區交給新興分局；在凱旋捷運站的周邊疏導則由鳳山分局負責。

今年在夢時代廣場，預計總共動員警民力 1,206 人次，林炎田說，有信心、有能力來處置這個安全。另外，在大樹的義大世界廣場另外一個勤務，也部署了363位，一定會來確保民眾的安全。

林炎田強調，所有勤務部署都會配合新聞局、交通局來做事先相關的活動宣導、交通應處的一個作為，並採取三個原則：一個是報案快，第二個到場快，第三個處置快。

林炎田也重申，針對最近在不管是實質的暴力行為，或是網路不法訊息產生公眾危害的，一定從嚴、從速，追辦到底，確保高雄的整體治安穩健。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／禾浩辰求婚了！　下跪套牢吳品潔
公司頒獎「三上悠亞竟是嘉賓」！超辣身材被看光
快訊／淡水騎士遭撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡
張文租屋處「一條充電線都沒有」　空冰箱飄濃濃汽油味
父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點
張文平板電腦破解！　愛玩這款「角色扮演手遊」
割頸案法官「1句話」被轟爆！　專家：世上最愚蠢的情勒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

與小隊長不睦竟誣陷他收紅包　前保二警判2年定讞將發監

快訊／裝備採購傳弊案！檢廉搜索台南消防局秘書室　現場畫面曝

快訊／淡水騎士遭「逆向女駕駛」撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡

張文北車放煙霧彈殺1人　檢警3D雷射掃描儀重建現場

把好友當ATM！「借錢買工具、沒錢搭車」騙6千　彰化男判5月

車行老闆超狠！處理糾紛西瓜刀砍斷兄弟檔手掌　4惡匪下場曝

破解張文平板電腦　愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」

被騙好幾千萬！屏東婦還要再領1463萬　這次被警銀聯手擋下

張文租屋處「連充電線都沒有」　冰箱空空卻飄濃厚汽油味

快訊／25歲嫌神岡落網了！　刀架台中父脖上「逼叫兒回家」狠砍頸

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

與小隊長不睦竟誣陷他收紅包　前保二警判2年定讞將發監

快訊／裝備採購傳弊案！檢廉搜索台南消防局秘書室　現場畫面曝

快訊／淡水騎士遭「逆向女駕駛」撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡

張文北車放煙霧彈殺1人　檢警3D雷射掃描儀重建現場

把好友當ATM！「借錢買工具、沒錢搭車」騙6千　彰化男判5月

車行老闆超狠！處理糾紛西瓜刀砍斷兄弟檔手掌　4惡匪下場曝

破解張文平板電腦　愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」

被騙好幾千萬！屏東婦還要再領1463萬　這次被警銀聯手擋下

張文租屋處「連充電線都沒有」　冰箱空空卻飄濃厚汽油味

快訊／25歲嫌神岡落網了！　刀架台中父脖上「逼叫兒回家」狠砍頸

神級煮蛋公式爆紅！陸百萬抖音網紅「1min業配影片報價94萬元」

高市早苗邀J-POP大咖對談　超知名主唱現身網笑：可組樂團了

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭出買1送1、限量1元排隊優惠

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

揚智參與安瑞-KY私募案深化策略結盟　搶攻印度70%電信市佔

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

張文國小老師卡片問「壓抑多久了？」　痛斥他讓父母成替罪羔羊

聖誕佳音傳遞祝福　南興村得勝教會關懷大武派出所

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

社會熱門新聞

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

張文訂到「箱屍案」旅館！　原計畫聖誕節入住

即／25歲嫌落網了！刀架台中父脖上「逼叫兒回家」狠砍頸

出車禍快做一事　律師：才有機會立於不敗之地

即／新北泰山爆摩鐵雙屍命案！　「20多歲男女」明顯死亡

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

張文愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」　

余家昶遭刺死！母喊「張文做的和他父母沒關係」

獨／北市男貼文嗆隨機殺人　士院不收

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

即／台中男頸部中刀無生命跡象搶救中

更多熱門

相關新聞

清查公共場域　花蓮強化警力部署打造安全防護網

清查公共場域　花蓮強化警力部署打造安全防護網

鑑於台北車站、捷運中山站及誠品南西一帶接連發生公共場所隨機砍人案件，顯示大眾運輸場站及人潮密集場所之安全風險不容忽視，花蓮縣警察局即刻指示所屬各分局，全面盤點並清查轄區內各火車站、轉運站、機場及周邊交通運輸節點，針對候車、機空間、進出動線、月台及周邊商圈等重點區域，強化警力部署與巡邏密度，確保旅客及民眾生命與財產安全。

基隆年終演唱會強化維安　守護市民平安

基隆年終演唱會強化維安　守護市民平安

高雄夢時代跨年交管疏運措施出爐

高雄夢時代跨年交管疏運措施出爐

高雄跨年晚會全卡司公布！加碼權恩妃

高雄跨年晚會全卡司公布！加碼權恩妃

嘉市警好人好事優良事蹟表揚

嘉市警好人好事優良事蹟表揚

關鍵字：

高雄跨年維安升級警力部署兵棋演練民眾安全

讀者迴響

熱門新聞

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面