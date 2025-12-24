高雄反恐維安升級！2大跨年活動部署警力曝　12／29實兵演練

▲跨年維安升級，高雄重兵部署1200警力，今實地兵棋演練。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台北捷運及中山商圈19日發生隨機砍人攻擊事件，引發社會震驚，近期網路也陸續出現恐嚇留言，導致人心惶惶。高雄市長陳其邁今日強調，市府全面提升維安等級，除了加派警力、提高見警率，也要求即時通報，加強機關間的聯繫，夢時代跨年將出動1206名警力、義大跨年則安排363名警力，確保市民安全。

▲▼高雄重兵部署1200警力護跨年，實地兵棋演練防持刀暴徒。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今日指出，因應最近台北的捷運攻擊事件，高雄市政府全面提升維安等級，包括人潮較多的活動，除了加派警力、提高見警率，也要求能夠迅速的即時通報，加強機關間的聯繫，務必確保整個跨年等等這些大型的活動，能落實人身安全跟公共場所的安全。

事實上，去年8月，高市府曾針對像世運主場館等大型演唱會的活動，跟國土安全辦公室合作進行相關的包括恐攻，以及大型的維安事件相關演練。針對今年跨年的部分，警察局除了全面的提升警力部署，以及利用優勢警力即時通報、區域聯防等相關的機制，分別在23日跟29日安排兵棋推演跟實兵演練。

高雄市警察局長林炎田表示，昨天下午兩點已在夢時代廣場也舉辦了兩項類似台北1219事件的處置案，其中一個就是在大型活動場所，民眾持械滋擾的一個演練；另外就是在捷運凱旋站的捷運走道，模擬發生拋擲煙霧彈以及持械傷人的事件，兩者情境貼合最近時事的演練。

其中，最主要的作為就是從地面的蒐證，再到最高點的蒐證，昨天警方更使用了空拍機，360度環視整個會場的一個安全警戒。

今年高雄跨年活動有2大區塊，夢時代主舞台由轄區前鎮分局負責；煙火區、落焰區交給新興分局；在凱旋捷運站的周邊疏導則由鳳山分局負責。

今年在夢時代廣場，預計總共動員警民力 1,206 人次，林炎田說，有信心、有能力來處置這個安全。另外，在大樹的義大世界廣場另外一個勤務，也部署了363位，一定會來確保民眾的安全。

林炎田強調，所有勤務部署都會配合新聞局、交通局來做事先相關的活動宣導、交通應處的一個作為，並採取三個原則：一個是報案快，第二個到場快，第三個處置快。

林炎田也重申，針對最近在不管是實質的暴力行為，或是網路不法訊息產生公眾危害的，一定從嚴、從速，追辦到底，確保高雄的整體治安穩健。