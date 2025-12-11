　
2026高雄跨年晚會全卡司公布　韓國「水彈女王」權恩妃也來了

▲▼ 2026高雄跨年晚會全卡司公布！　加碼韓國「水彈女王」權恩妃。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2026高雄跨年晚會全卡司公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會正式啟動倒數！今（11）日下午在高流海豚館舉行啟動儀式暨卡司發布記者會，最新公開的是韓國超高人氣的「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI，她特別跨海錄製VCR，「非常期待在高雄跨年表演，也很想念大家」，將氣氛推向最高潮。

高雄跨年晚會主持人陳漢典搭檔木木林葦妮亮相，以及晚會卡司之一的AcQUA源少年、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊螢螢（蔡佩螢）、一粒（趙宜莉）、Mingo（朴旻曙）帶來活力動感的唱跳演出，讓粉絲提前感受跨年熱鬧氣氛。

▲權恩妃因為火辣舞台受封為「WATERBOMB女神」。（圖／翻攝自權恩妃Instagram）

▲權恩妃因為火辣舞台受封為「WATERBOMB女神」。（圖／翻攝自權恩妃Instagram）

記者會上同步公開晚會完整卡司，今日最新公開的是韓國超高人氣的「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI，她特別跨海錄製VCR，在鏡頭前用甜美微笑向高雄粉絲打招呼，說道：「非常期待在高雄跨年表演，也很想念大家！」將現場氣氛推向最高潮。

▲▼ 2026高雄跨年晚會全卡司公布！　加碼韓國「水彈女王」權恩妃。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2026高雄跨年晚會全卡司公布，加碼韓國「水彈女王」權恩妃。（圖／記者賴文萱翻攝）

副市長李懷仁表示：「今年高雄的演唱會一場接一場，年底『高雄跨年晚會-2026雄嗨趴』繼續接力，為市民端出誠意滿滿的精彩節目，加上國內外超強卡司，希望在今年畫下完美句點。」

2026高雄跨年晚會成功邀請以健康形象走紅全球的歌手權恩妃KWON EUNBI，不只與高雄的熱情性格超搭，也延續高雄成為K-POP粉絲「追星聖地」，以滿滿能量陪大家迎新年。

以渾厚歌聲與精湛舞技風靡全球的權恩妃 KWON EUNBI，Instagram吸引超過287萬粉絲追蹤，網友笑稱「點進看她的舞臺影片就停不下來」。

權恩妃過去曾曬出在臺灣大啖珍珠奶茶的美照，這次收到高雄市政府的演出邀約，讓她既興奮又期待，她說：「每次來到臺灣，都被各種美味的食物幸福包圍，這次如果時間允許，我一定要再去喝珍奶和吃小籠湯包！」她表示相當期待在舞臺上盡情唱跳，也會帶來更升級的演出能量及魅力，陪所有粉絲度過幸福的跨年夜。

晚會主持人陳漢典在記者會上表示，這是出道以來第一次和老婆Lulu黃路梓茵同臺跨年，心情非常興奮，打算一起欣賞高雄夜景；木木 林葦妮則分享，從自己主持AcQUA源少年的出道記者會，到現在即將看見他們登上跨年舞臺，大家一起成長，非常感動。

AcQUA源少年更透露，將與前輩鼓鼓 呂思緯在跨年晚會上合作，而為了準備獻給高雄的獨家特別表演，在美國求學的團員須弘道甚至以視訊方式，不辭辛勞的與團員練舞。 記者會也公布「2026雄嗨趴」主視覺，以霓虹色系搭配跳動線條，象徵跨世代同樂的派對能量。

夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心等地標以桃紅、藍紫、橘黃等亮色呈現，「2026」數字更化身為吉他、鋼琴、音響與DJ盤，在高雄輕軌環繞的畫面中，整座城市彷彿開啟派對模式，準備迎接年度最大城市盛典。

「2026雄嗨趴」主持陣容由新婚的陳漢典、金鐘紅毯主持木木 林葦妮及阿本共同擔綱。演出卡司同樣金光閃閃，包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬 Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓 呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA源少年、Wing Stars、Ponay 的原式大樂隊、Angie 安吉等多組實力藝人輪番上陣，豪華陣容讓粉絲直呼「好想快轉到跨年夜！」

「2026雄嗨趴」集結海內外夢幻卡司，打造全臺最嗨跨年晚會，高雄已準備好以熱度破表的節目內容陪大家迎接新年。粉絲們記得提前規劃交通與住宿，12月31日一起到夢時代現場倒數，在滿天花火下體驗史上最嗨、最幸福的年末派對。

12/09 全台詐欺最新數據

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

