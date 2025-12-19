高雄夢時代跨年交管疏運一次看　捷運開到凌晨、輕軌2站不停

▲高雄夢時代跨年交管疏運懶人包。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「2026高雄跨年晚會」12月31日晚上將於時代大道舉行，市府規劃多項交通管制及疏運措施，夢時代周邊道路將實施3階段交通管制，另捷運與輕軌將配合加密班次，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站配合人流管制，17時起不提供上下車。

交通局說明，配合「2026年高雄跨年晚會」在夢時代前時代大道舉行，為配合舞台搭建，自12月21日6時起，時代大道將階段性封閉進行交通管制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，活動晚會當日（12月31日），復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西、成功二路（含）以東所圍之道路，自15時起將啟動分階段交通管制至元旦2時。

為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路亦將加強違規停車拖吊取締。 另外，實施交通管制期間將不提供汽車停車空間。





▲高雄夢時代跨年交管疏運懶人包。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局提醒，欲前往參加晚會的市民朋友可多加利用大眾運輸，屆時時代大道周邊道路將配合規劃為徒步區，民眾可直接搭乘捷運至紅線R6凱旋站後步行至會場，捷運公司亦將配合加密班次至紅線3分鐘1班、橘線6分鐘1班（視情況加派空車輸運），並延長營運至元旦凌晨2時發出末班車。

另預期跨年人潮眾多，為確保熱區人潮安全，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站將進行人流管制，於17時起不提供上下車，欲利用輕軌進出會場的市民朋友，請至C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車，捷運公司亦將配合加密班次至6至8分鐘1班，並延長營運至元旦凌晨1時30分發出末班車。