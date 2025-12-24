明年228連假臺金航空疏運啟動　12／29上午開放訂位

▲ 115年228連假臺金航空班次訂位資訊圖。(圖／金門縣政府提供)

記者鄭逢時／金門報導

115年228和平紀念日連續假期自2月27日（週五）至3月1日（週日），共計3天。為因應連假旅運需求，交通部民用航空局規劃航空疏運期自2月26日（週四）至3月2日（週一），共5天，同時公告臺金管制航線將於12月29日（週一）上午9時起同步開放訂位。

金門縣政府表示，115年的228連假臺金航線整體運能規劃共450架次，提供38,974個座位。縣府已請民航局督促航空公司持續掌握訂位情形，後續也將依實際需求彈性評估增班，以確保鄉親及旅客往返順暢。

金門縣府也提醒，疏運尖峰時段將實施機票使用限制。115年2月26日至28日臺灣出發前往金門，以及2月28日至3月2日金門出發前往臺灣之航班，機票均加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等規定，以期能使有限的空運資源能更有效率運用，保障多數旅客的搭機權益。

此外，民眾完成訂位後，須於3日內完成開票作業，以利民航局及航空公司及早掌握實際需求並加速清艙作業，以作為後續加班機規劃依據。若因故無法搭乘原訂航班，務必於班機起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定至原開票處辦理退票，以維護自身權益。

金門縣府也呼籲民眾務必提前完成訂位，避免臨時前往機場候補而耽誤行程。另外，因離島航班易受天候影響，屆時請隨時留意最新氣象及航班資訊，妥善安排行程；搭機當日也請民眾預留充裕時間前往機場報到，並備妥身分證件，以確保旅程順利。