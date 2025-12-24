　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明年228連假臺金航空疏運啟動　12／29上午開放訂位

▲▼ 115年228連假臺金航空班次訂位資訊圖。(圖／金門縣政府提供)

▲ 115年228連假臺金航空班次訂位資訊圖。(圖／金門縣政府提供)

記者鄭逢時／金門報導

115年228和平紀念日連續假期自2月27日（週五）至3月1日（週日），共計3天。為因應連假旅運需求，交通部民用航空局規劃航空疏運期自2月26日（週四）至3月2日（週一），共5天，同時公告臺金管制航線將於12月29日（週一）上午9時起同步開放訂位。

金門縣政府表示，115年的228連假臺金航線整體運能規劃共450架次，提供38,974個座位。縣府已請民航局督促航空公司持續掌握訂位情形，後續也將依實際需求彈性評估增班，以確保鄉親及旅客往返順暢。

金門縣府也提醒，疏運尖峰時段將實施機票使用限制。115年2月26日至28日臺灣出發前往金門，以及2月28日至3月2日金門出發前往臺灣之航班，機票均加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等規定，以期能使有限的空運資源能更有效率運用，保障多數旅客的搭機權益。

此外，民眾完成訂位後，須於3日內完成開票作業，以利民航局及航空公司及早掌握實際需求並加速清艙作業，以作為後續加班機規劃依據。若因故無法搭乘原訂航班，務必於班機起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定至原開票處辦理退票，以維護自身權益。

金門縣府也呼籲民眾務必提前完成訂位，避免臨時前往機場候補而耽誤行程。另外，因離島航班易受天候影響，屆時請隨時留意最新氣象及航班資訊，妥善安排行程；搭機當日也請民眾預留充裕時間前往機場報到，並備妥身分證件，以確保旅程順利。

12/22 全台詐欺最新數據

明愈晚愈冷！低溫探10度　北台灣防較大雨勢

明年228連假臺金航空疏運啟動　12／29上午開放訂位

【兒釀慘案】張文父母鞠躬下跪道歉！ 喊造成嚴重損害：對不起

檢方成立應變小組　金門全面升級警戒

檢方成立應變小組　金門全面升級警戒

北捷恐攻釀4死，為防範恐嚇事件與可能引發的模仿效應，並維護社會秩序與公共安全，金門地檢署依臺灣高等檢察署檢察長張斗輝指示，於22日正式成立「防範恐怖攻擊應變小組」，針對涉及網路、大眾運輸系統及民眾可自由進出之公共場所等恐嚇或危害公眾安全案件，統一由專責檢察官指揮偵辦，力求即時處置、迅速遏止不法行為，避免恐慌情緒擴散。

追冷門劇被「盜刷1萬塊」！他一找來源傻眼

追冷門劇被「盜刷1萬塊」！他一找來源傻眼

中國海警闖金門水域　海巡強勢驅離

中國海警闖金門水域　海巡強勢驅離

陸男金門猝逝今火化　家屬帶骨灰返廈門

陸男金門猝逝今火化　家屬帶骨灰返廈門

金城國中考題驚見「精液豆漿」…涉案教師遭解聘！

金城國中考題驚見「精液豆漿」…涉案教師遭解聘！

