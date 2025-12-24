　
高鐵「少年優惠」明年擴及寒假　12至18歲最低5折起

▲▼高鐵,高鐵列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵少年優惠專案明年擴及寒假。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為鼓勵年輕學子寒假搭高鐵旅遊，台灣高鐵宣布，明年1月26日起寒假期間推出12歲到18歲「少年優惠專案」，指定車次折扣最低5折起。

台灣高鐵宣布，「少年優惠專案」實施日期將擴大到寒假期間，2026年1月24日至2月23日期間，12歲至18歲少年搭乘高鐵指定車次，可享5折、75折或88折優惠，相關優惠車票自12月26日凌晨零時起，按訂位開放時程購票。

高鐵提醒，旅客購買「少年優惠專案」車票，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日之有效身分證件正本，譬如身分證或健保卡，以備查驗。

高鐵公司也說明，「少年優惠專案」過去在暑假期間實施多年，2026年擴大到寒假期間，除透過網路訂票系統訂位與付款外，亦可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款及取票。

另外高鐵「校外教學團體」專案，於2026年1月1日至2月28日期間，疏運期除外，除學校團體，另開放高中及以下之「政府立案之公私立短期補習班」適用，11人以上之學生團體搭乘指定車次，國中生、高中生可享標準車廂對號座全額票價75折、小學生可享全額票價4折，同行師長也能享75折優惠。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

買電動車優惠！立院三讀貨物稅條例　延長免稅至2030年底

買電動車優惠！立院三讀貨物稅條例　延長免稅至2030年底

立法院今（23日）召開院會，三讀通過《貨物稅條例》及《使用牌照稅法》，延長電動車減免貨物稅及使用牌照稅實施期間5年，至2030年12月31日止。

即／誆稱高鐵有炸彈　21歲女3萬交保

即／誆稱高鐵有炸彈　21歲女3萬交保

台南YouBike優惠不變！2026年起市民卡半價、TPass前30分鐘免費

台南YouBike優惠不變！2026年起市民卡半價、TPass前30分鐘免費

星巴克今起「大杯以上買一送一」

星巴克今起「大杯以上買一送一」

通靈女喊「高鐵會爆炸」！手機驚見詭異數字　慘被抓了

通靈女喊「高鐵會爆炸」！手機驚見詭異數字　慘被抓了

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

