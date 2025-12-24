高鐵「少年優惠」明年擴及寒假　12至18歲最低5折起

▲高鐵少年優惠專案明年擴及寒假。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為鼓勵年輕學子寒假搭高鐵旅遊，台灣高鐵宣布，明年1月26日起寒假期間推出12歲到18歲「少年優惠專案」，指定車次折扣最低5折起。

台灣高鐵宣布，「少年優惠專案」實施日期將擴大到寒假期間，2026年1月24日至2月23日期間，12歲至18歲少年搭乘高鐵指定車次，可享5折、75折或88折優惠，相關優惠車票自12月26日凌晨零時起，按訂位開放時程購票。

高鐵提醒，旅客購買「少年優惠專案」車票，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日之有效身分證件正本，譬如身分證或健保卡，以備查驗。

高鐵公司也說明，「少年優惠專案」過去在暑假期間實施多年，2026年擴大到寒假期間，除透過網路訂票系統訂位與付款外，亦可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款及取票。

另外高鐵「校外教學團體」專案，於2026年1月1日至2月28日期間，疏運期除外，除學校團體，另開放高中及以下之「政府立案之公私立短期補習班」適用，11人以上之學生團體搭乘指定車次，國中生、高中生可享標準車廂對號座全額票價75折、小學生可享全額票價4折，同行師長也能享75折優惠。