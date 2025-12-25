分析國民黨首波縣市長提名　陳學聖：該還朱立倫一個公道與掌聲

▲國民黨24日中常會通過正式徵召柯志恩參選高雄市長，謝龍介參選台南市長，蘇清泉參選屏東縣長，台東縣議長吳秀華參選台東縣長。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨中常會24日通過2026縣市長首波提名，徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄、屏東與台東。對此，前國民黨立委陳學聖表示，謝龍介、柯志恩、蘇清泉，甚至後面有可能被提名的雲林張嘉郡、宜蘭吳宗憲等，他們都是朱立倫在2024拔擢提名為不分區立委，希望的是能在2026大展身手，知道朱立倫現在好評不高，但朱立倫曾經有的遠見、無私，大家應該還給他一個公道，一個掌聲！

陳學聖表示，週三國民黨中常會通過台南、高雄、屏東、台東縣市長徵召提名，黨主席鄭麗文說，這可能是國民黨有史以來最早一次提名地方選舉縣市長人選。

陳學聖表示，確實，這應該是最早的一次，但有多早？認真說，在2024提名不分區立委時，作業就開始了。

陳學聖指出，包括謝龍介備選台南、柯志恩高雄、蘇清泉屏東，甚至後面有可能被提名的雲林張嘉郡、宜蘭吳宗憲等，他們都是朱立倫在2024年拔擢提名為不分區立委，讓他們有政治舞台，可以展露頭角，可以服務鄉親，可以累積政治能量，一切就是為了2026地方大選提前布署備戰。

陳學聖說，這些人與朱立倫非親非故，也沒有因為是朱立倫提拔，就變成旗幟鮮明「朱家軍」，更沒有在朱立倫被圍剿時，被要求出來當禁衛軍護主。

陳學聖說，沒有，都沒有，朱立倫惜的是人才，希望的是他們能在2026大展身手，為國民黨立下戰功，好好服務鄉親民眾。

陳學聖提到，這就像2022年，朱立倫在故鄉桃園，硬是和地方派系大老扯破臉，強行提名張善政空降桃園，後來證明這項提名是百分百正確，張善政以實績獲得了市民超高支持度。

最後，陳學聖強調，知道朱立倫現在外界好評不高，但朱立倫曾經有的遠見、無私，大家還是應該還給他一個公道，一個掌聲！

▼陳學聖。（圖／記者林敬旻攝）