計程車雙黃線迴轉「還突然倒車」　害小貨車撞斷消防栓

記者陸運陞／新北報導

新北市八里區今天（25日）早上8時許，商港一路、商港七路口發生小貨車閃避車輛，擦撞消防栓事故。當時一輛多元計程車，在該路口迴轉，但沒想到迴轉半徑不夠，在路中倒車，同向後方的小貨車，嚇得馬上往右側偏移，不慎撞斷路邊消防栓，造成消防水不斷噴湧外洩，一半車身還衝進一旁空地。

▲陳女跨越雙黃線迴轉，倒車時嚇到黃男，直接撞斷消防栓衝進空地。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛多元計程車的59歲陳姓女子，今早開車沿著八里商港一路行駛，剛過商港七路口時，陳女突然在商港一路上跨越雙黃線迴轉，由於陳女所駕駛的為休旅車，迴轉半徑需要較大空間，陳女便倒車試圖再次迴轉，不料此舉嚇到後方駕駛小貨車的25歲黃男，連忙將方向盤往右急轉。

▲陳女倒車停在路中，黃男所駕駛的小貨車，直接撞斷消防栓衝進空地。（圖／記者陸運陞翻攝）

黃男受到驚嚇後，向右偏移後又煞不住車，直接衝上人行道，撞斷路邊的消防栓，隨後衝進一旁空地，車頭整個懸空在路緣。警方與救護人員獲報趕抵，經查並無人員受傷，先將被撞斷不斷噴水的消防栓關閉，隨即對雙方進行酒測，並未發現酒駕情況，初步懷疑多元計程車違規迴轉釀禍，確切肇事原因仍待進一步釐清。

▲消防栓被撞斷冒出大量水，小貨車一半衝進空地內。（圖／記者陸運陞翻攝）