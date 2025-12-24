國民黨首波縣市長提名3+1　徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華

▲國民黨24日中常會通過正式徵召柯志恩參選高雄市長。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常會今（24日）通過2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄、屏東與台東。鄭麗文強調，這次的提名作業非常罕見，是有史以來首次提前在前一年年底就啟動。

鄭麗文說，選舉勞民傷財，且若年年選舉，會讓執政者無法安心推動政策，因此才會制度化為每兩年舉行一次選舉。原本規劃第一波提名將聚焦在現有執政的國民黨縣市，由現任者優先，表現優異、政績斐然者，像是基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣及馬祖地區，將會直接確定徵召提名。

鄭麗文也說，經過與各執政縣市討論後，大家一致認為，現任縣市長應以推動縣政為最高優先，不宜太早進入選戰模式。因此，針對現任尋求連任的縣市長，黨中央將把提名安排在明年適當時機，此舉是希望不要把選戰拉得這麼長，讓執政團隊可以專心市政。

▲國民黨24日中常會通過正式徵召蘇清泉參選屏東縣長。（圖／記者湯興漢攝）

鄭麗文指出，因此今年底前徵召的對象，主要是布局在艱困選區，包括台南、高雄、屏東。這三位候選人謝龍介、柯志恩、蘇清泉都曾參選過，雖敗猶榮、越戰越勇，且選舉成績傲人，只是差臨門一腳。感謝這三位同志不離不棄、堅守崗位，繼續在台南、高雄、屏東深耕地方基層。

▲國民黨24日中常會通過正式徵召謝龍介參選台南市長。（圖／記者湯興漢攝）

鄭麗文表示，今天全黨一致徵召這三位同志，就是希望在南台灣有所突破、開始翻轉。謝龍介口才辨給，對於民進黨長期執政下台南市政府不把鄉親當回事，風災水災沖垮民進黨假面，改革從現在開始。柯志恩則是早上5時就起床跑行程，晚上9時還在繼續打拼，夙夜匪懈，不僅具備學歷、國際觀與格局，更認真揭弊。至於蘇清泉身為仁醫，不僅救人，更要救國，屏東建設不能再吊車尾，必須要真正翻轉，這不只是地方選舉，更是一場具有高度歷史意義的神聖戰役。此外，今天也一併完成對台東縣長人選的徵召，由現任議長吳秀華出線，是最有溫度的政治人物，黨中央對她充滿期待。

