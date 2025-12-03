　
    • 　
>
地方 地方焦點

僱用高齡者補助受理申請至12／31　最高每月1.5萬、每小時80

▲勞動部鼓勵業者僱用高齡人士，依法提供薪資實質補助。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲勞動部鼓勵業者僱用高齡人士，依法提供薪資實質補助。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

勞動部推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，已宣布受理申請期限延長至今年12月31日止；南投縣政府呼籲該縣各事業單位多加運用相關補助，以共同打造友善且具韌性的高齡就業環境。

南投縣社會及勞動局指出，為協助活化中高齡及高齡者勞動力，並鼓勵事業單位留用屆齡65歲以上的在職員工，以促進高齡勞工持續留任職場，勞動部因此依《在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法》推行該補助計畫，依該辦法第22條規定，繼續僱用之補助，僱用日數未達30日者不予列計，並按雇主繼續僱用期間核發，其規定如下：

一、勞雇雙方約定按月計酬方式給付薪資者，依下列標準核發：（一）雇主繼續僱用期間滿6個月，自雇主僱用第一個月起，依受僱人數每人每月補助1萬3000元，一次發給6個月僱用補助；（二）雇主繼續僱用期間逾6個月，自第七個月起依受僱人數每人每月補助1萬5000元，按季核發，最高補助12個月。

二、勞雇雙方約定按前款以外方式給付薪資者，依下列標準核發：（一）雇主繼續僱用期間滿6個月，自雇主僱用第一個月起，依受僱人數每人每小時補助70元，每月最高發給1萬3000元，一次發給6個月僱用補助；（二）雇主繼續僱用期間逾6個月，自第七個月起依受僱人數每人每小時補助80元，每月最高發給1萬5000元，按季核發，最高補助12個月。

社會及勞動局提醒，申請方式包括（一）線上申請：至「中高齡者及高齡者就業相關服務網」進行帳號申請後，點選「線上申辦－繼續僱用高齡者補助申請作業」，服務網網址：https://pmess.wda.gov.tw/advancedAgeFrontend/，（二）書面申請：可親送或郵寄至全國各地公立就業服務機構辦理，郵寄申請以郵戳為憑；申請書表電子檔已公告於勞動部勞動力發展署「45+就業資源網」下載區／計畫資源，業者可逕行下載使用，網址：https://45plus.wda.gov.tw。

12/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

