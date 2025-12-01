月入12萬沒房沒車！人妻氣嗆「買80萬國產車」：有這麼難嗎

▲人妻怨老公只想租房租車，「怕背貸款不敢扛責任」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有這麼難嗎？」一名人妻抱怨，她想買中古屋與60萬國產車卻被拒，老公月入8萬堅持租屋、租車，讓她氣喊「租到老永遠是別人的」。文章曝光後，有人勸「想買就靠自己」；也有人分析「有房才有安全感」、「如果要養老養小，買房買車的話這樣壓力會很大」。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，夫妻倆都有穩定收入，老公月薪8萬、自己月薪4萬，她一直想買車買房，「心裡會感覺比較踏實」，無奈老公是租屋、租車派，「租到老永遠都是別人的」，讓原PO氣得直喊「老公真的很怕負責任！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO進一步透露，她要的只是一間中古屋、國產60萬新車而已，偏偏老公非常難溝通，「難道有這麼難嗎？覺得他很沒用。」

對此，原PO求問過來人看法，「婚後你們是買房，還是租房？有買汽車嗎？是去租汽車嗎？」

底下網友熱議，「妳想辦法存錢才是正道」、「如果要靠男人太難，靠自己比較實在」、「你月薪4萬，去買一台新車吧，80幾萬車，自己買，不用去跟他商量」、「買房的頭期款存到了嗎」、「你可以先做功課，看買房買車的預算可以到哪裡」、「有本事可以自己買啊，為什麼要勉強老公啊」。

不少人也分析，「用車頻率少的話，真的沒必要買車，租車划算又不用養車」、「買房比較踏實，買車開銷大又折舊很大，車很快就不值錢」、「換個角度想台灣房價這麼高，背債就是20至30年的事，養車真的很不划算，把錢省下來，未來當子女教育費、理財錢滾錢跟提升生活品質，也沒什麼不好」、「夫妻月入12萬，不用養小孩和孝敬父母嗎？如果要養老養小，買房買車的話這樣壓力會很大」。