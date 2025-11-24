　
大陸 大陸焦點 特派現場

變胖有補貼金！陸月薪44k試吃員揭工作內幕　 網嘆：真的不容易

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸網上近期出現多名「試吃員」拍下短影片，親自向大眾揭密工作內容，並直呼，並非大家所想的，「天天吃美食很快樂」。試吃員平均薪資大約在月薪1萬元左右（人民幣，下同，約台幣4.4萬元），看似輕鬆躺吃領高薪，實際卻是一份以健康透支、靠專業門檻撐起的高強度技術工，被業內形容為「味蕾版高危職業」。

綜合陸媒報導，試吃員真正的職稱為「感官評鑑師」，需要用近乎儀器般的精準度分辨食品的前、中、後調風味層次，例如奶脂濃度、果味平衡、回甘時間等，甚至要透過口感反推配方比例差異。旺季時，一天可能要完成20到50根雪糕、數十款零食的分析；一大早就得吃上八盒滷味等等，還得在固定溫度與濕度的環境下進行，不得有絲毫偏差。

試吃看似吃兩口就吐掉，但實際流程繁瑣。試吃前4小時不能吃辛辣、咖啡等刺激食物，不同品類之間需間隔20分鐘並以純水漱口「重置味覺」，這樣的科學化操作，早已讓「享受美食」變成不可能。

長期高負荷試吃，也讓身體幾乎無可避免出現損傷。從業者因頻繁接觸低溫食物導致牙釉質磨損，喝溫水都會刺痛，慢性咽炎也十分常見；每天攝入量動輒超過8400KJ，造成代謝紊亂、體重暴增、腸胃負擔沉重。

不少試吃員抱怨「看到食物就想吐」，更有人因誤食重口味樣品而味覺失靈數日，被迫戒掉麻辣、葱蒜，甚至連帶香料的護膚品都不能用。

試吃員的壓力不只來自身體，每一口都要寫上千字報告（大多為7000字甚至是8000字起跳），包含甜度、稠度、香氣、口感的微小變化及具體調整建議，例如「甜度需下降5%、奶脂增加0.8克」。評測結果直接影響產品能否上市，錯誤判斷可能造成企業巨大損失，試吃員因此被迫記住上千種風味參數，心理壓力不亞於精密科學工作。

外界誤以為「人人都能做」，但行內要求極高，多數通常需具備食品科學背景、通過ISO感官評測相關認證，頭部企業甚至要應徵者完成500種原料盲測、0.5℃溫差敏感度考核，月薪過萬只屬頂尖資深人員，多數試吃員薪資落在6000至8000元（約台幣2.6萬元至3.5萬元），且味蕾會隨年齡退化，30歲後便面臨職涯危機。

值得一提的是，不少企業為應對員工體重暴增問題，甚至祭出「增重補貼」制度，如胖0.5公斤補貼200元（約台幣885元），每週結算，讓不少試吃員哭笑不得，「這份工作不是吃出高薪，是吃出病。」

多部影片在陸網上瘋傳，不少人感嘆，「雖然聽著很不錯，到時候腸胃也會受不了吧，如果碰見自己不愛吃的怎麼辦」、「看著輕鬆，其實不容易」、「試吃員的工作也挺累的吧」、「這個工作年輕人才做得了」、「這是用身體扛的工作」、「天啊胃感覺會壞掉」。

還有人分享，「我認識一個試吃員小哥，他說每天試吃前得先過『味覺校準』，用標準濃度的甜、酸、鹹溶液讓舌頭『開機』，一旦連續兩次辨錯濃度，當天績效就扣錢，而且試吃根本不能隨便吐，像餅乾、薯片這類要測口感的，得嚼夠指定次數，感受脆度變化，嚥下去還要記後味持續多久，全程得盯著計時器，比考試還緊張。」

11/22 全台詐欺最新數據

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

