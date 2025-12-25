原民歡喜過節！信義鄉羅娜27米聖誕樹點燈　活動延續到元旦

▲信義鄉羅娜聖誕樹點燈，與遊客共度歡樂平安夜。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

聖誕佳節到，原鄉部落最大的聖誕夜歡樂盛會信義鄉羅娜聖誕活動於24日平安夜展開，除推出27公尺高的閃亮聖誕樹，還有沿著部落大街打造的燦爛燈海隧道，加上精彩節目連串的天主堂聖誕晚會及火把部落巡禮報佳音等，吸引大批人潮湧入。

昨晚在羅娜村羅娜文化景觀園區，由羅娜基督長老教會詩歌禮讚為點燈祈福儀式開場，並由牧師做活動前代禱，縣長許淑華與立法委員盧縣一、縣議員全文才、副縣長王瑞德、信義鄉長全志堅、水利署第4河川分署長張朝恭、原住民委員會代表及多位村長代表都踴躍參加，與牧者共同倒數啟動聖誕樹主燈、迎接耶穌基督誕生日，同時施放耀眼的煙火秀。

眾人隨後高舉火把踩街報佳音，部落各鄰族人也共同佈置自家街道，打造出部落特色聖誕燈飾街景，呈現濃濃的聖誕氣氛；現場還安排療癒系歌手甘念慈(阿甘)、羅娜媽媽教室、唱跳歌手全凱傑等在地藝人表演，並邀請羅娜國小合唱團、羅娜玉山團、羅娜教會青年會、羅娜天主堂出演，也有聖誕老公公發放糖果、引導遊客進入會場。

許淑華表示，信義鄉一年一度的重頭戲就是部落聖誕節「過年」，搭配縣府整合的「2025南投花卉嘉年華｣系列活動，也讓該鄉冬季更豐富多彩；除了表演，現場也有農特產市集，推展當地部落特色文創手工藝品、農特產促銷、DIY互動教學等，鄉公所也特別加碼布農風味餐，讓遊客免費體驗手搓麻糬、品嚐小米酒和該鄉原住民烤大豬，活動將持續至115年1月1日，歡迎遊客到訪體驗原鄉節慶。