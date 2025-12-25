柯志恩獲徵召首站「從勝利出發」　誓言：明年此刻入主高市府

▲柯志恩獲徵召後，首站競選行程「從勝利路出發」。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

國民黨中常會昨（24）日正式提名立委柯志恩參選2026高雄市長，柯志恩今日開啟選戰模式，首站選在鳳山勝利路旁的工協市場，有攤商親切向她打招呼，還送上好彩頭，柯志恩誓言，明年的今天（行憲紀念日）宣誓就職。

柯志恩今日在鳳山工協街發送年曆，許多攤商與市民見到柯志恩本人現身，紛紛熱情打招呼，高喊加油，還有攤商送上白蘿蔔，象徵「好彩頭」。立委黃仁、前立委黃昭順、高雄市議員李雅靜、陳玫娟、劉德林、黃香菽、蔡金晏，以及鍾易仲、邱于軒團隊和前民政局長曹桓榮都到場力挺，高喊，「有志一同、反轉高雄！議員全壘打！」

▲攤商送上好彩頭。（圖／記者許宥孺翻攝）



柯志恩表示，高雄不只市區要改變，更要讓38個行政區全面38變，她將從7大方向全面實踐「夢想海港」，全力打造一個有方向、有夢想、有溫度的高雄。她是2個孩子的媽媽，她知道職業婦女兼顧家庭與職場的辛苦，所以她會讓高雄的孩子接受最好的教育、會讓婦女被支持、有保障，讓高齡長者享有完整醫療照顧，最重要的是讓年輕人能在這座城市勇敢追夢、不必離鄉背井。

柯志恩說，她揭露美濃大峽谷，和山光電等弊案，卻面對鋪天蓋地的造謠、抹黑與各種政治攻擊，她選擇直球面對，不畏懼也絕不逃避。她也承諾，她會繼續與所有的議員合作，努力傾聽民意，為地方爭取建設。

▲柯志恩誓言，明年此刻入主高市府。（圖／記者許宥孺翻攝）



柯志恩表示，她在接受國民黨徵召參選後的第一場活動，就特別選在鳳山勝利路旁，靠近工協市場的鳳山新城舉辦，象徵力拚勝利。她也發下豪語，明年的九合一大選，她會帶領所有黨籍議員、里長一同勝選，並在明年的行憲紀念日，恪守憲法宣誓就職，現場所有支持者情緒沸騰，高喊「凍蒜」。