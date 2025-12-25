民眾黨喊話農曆年前完成整合　鄭麗文：國民黨已進行內部協商

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨昨日正式徵召立法委員張啟楷參選2026年嘉義市長，張啓楷說，依照嘉義市的生態，只要藍白合選出一組最強的候選人，是很有機會可以贏，希望能在農曆過年前完成整合。國民黨主席鄭麗文今（25日）對此表示，特定縣市目前還沒有確定的時間點出來，但都還在按照兩黨的提名的程序走，國民黨有自己的提名辦法，現在大概進行到國民黨內部協商，等到國民黨的人選確定後，就會馬上進入跟民眾黨的共同機制。

國民黨、民眾黨日宣布共推「台灣未來帳戶」，將提出「台灣未來帳戶特別條例」，適用的對象是所有在台灣設籍滿0到12歲的兒童，由政府直接設立帳戶，並投入第一筆5萬元基金，每一年政府會再存入1萬元到12歲為止，基金初始規模估需1130億元。

會後媒體提問環節時被問到，張啓楷昨天說，希望嘉義能夠在農曆年前完成整合完成，詢問目前具體時程？鄭麗文回應，特定縣市目前還沒有確定的時間點出來，但都還在按照兩黨的提名的程序走。

鄭麗文說，國民黨有自己的提名辦法，現在大概進行到國民黨內部協商，等到國民黨的人選確定後，就會馬上進入跟民眾黨的共同機制，國民黨昨天也在中常會通過兩黨提名小組人選，一切都按照時程在推動。