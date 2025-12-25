年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

▲民眾黨主席黃國昌出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨與民眾黨今（25日）共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」，藉由在立法院提出特別條例，讓每位在台灣設籍的0-12歲兒童，在帳戶設立初始就有第一筆5萬元，每年政府會再存1萬到帳戶，直到對象滿12歲，但要18歲才可以領回。媒體詢問，該政策能讓0至12歲兒童的帳戶在18歲領回多少金額？民眾黨主席黃國昌說，若家長不提撥，18歲時帳戶資產為33.9萬；若每年存5000元，就有45.7萬；如果每年1萬，就有56.1萬元，這些都是以年均報酬率6%加以計算，而為了提升家長誘因，法案會設計，如果家長做相對性投入，會就存入金額做稅捐上的扣抵。

帳戶所有權人就是兒童

國民黨主席鄭麗文跟黃國昌25日上午一同召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，黃國昌發言表示，要透過推特別條例成立台灣未來帳戶，這條例施行期間，第一階段設定是13年，對象為所有在台灣設籍滿0-12歲的兒童，帳戶所有權人就是兒童，且不需要特別開戶，由政府直接幫他們設立帳戶，設立初始投入第一筆5萬，每年政府會再存1萬到帳戶，直到對象滿12歲止。

黃國昌說，等到時間快屆滿時，誠實評估檢討實際運作成效，接著再進一步決定調整內容或延長，這不是一次性補貼，而是長期性投資，是投資下一代、投資未來，留給下一代的不是債務，而是資產，是讓這些人面對人生即將要邁入無論是選擇進入大學，或選擇創業、專業技術，每位年滿18歲年輕人（18歲才能領回）都可以有人生第一筆幫助其站起來發展的經費，促進每個人都可以最起碼有公平的起跑點，也防止年輕人剛成年就面臨貧窮問題。

黃國昌也說，家長可以依條件選擇是否存錢進去，也會鼓勵企業協助孩童發展未來，而年度預算包括超徵稅額、累計稅計賸餘，都是未來可以使用的財源；另基金初始規模，依目前226萬每人5萬元計算，約1130億元，採「委託經營、穩健投資模式」，投資標的以追蹤台股大盤為主，不得限定特定產業、不得限定特定概念、不能開槓桿，希望孩童是隨台灣經濟成長而成長。該條例進立法院審議時，也鼓勵朝野不同立委，甚至行政部門提出對案來搶救少子女化危機，達到真正朝野攜手合作。

家長存入金額有稅捐扣抵

對於該政策能讓0至12歲兒童的帳戶在18歲請領大概有多少金額？黃國昌指出，台灣每個家庭狀況不一樣，但政府除第一筆5萬元外，每撥1萬元，就是要讓不管哪個家庭能力如何，由政府幫國家未來主人翁有最起碼金額保障。相對地，家長可以按照家庭不同理財規劃選擇性做帳戶存入，而為了提升家長誘因，法案會設計，如果家長做相對性投入，在稅制上，就家長存入金額會做稅捐上的扣抵。

黃國昌說明，若家長完全不相對提撥，18歲時帳戶資產為33.9萬；若每年存5000元，就有45.7萬；如果每年1萬，就有56.1萬元，這些都是以年均報酬率6%加以計算，是相對合理的估算，不會太高或太低。

黃國昌表示，初始金額1130億元，對投資國家未來太值得了，因為過去幾年撥補台電1000億元好幾次，錢好像丟到水裡，但這不一樣，錢是到每個小孩帳戶裡，看的到、摸的到、長大用的到，留給下一代的不是負債，而是資產，且這筆錢不會消失、蒸發。另政府每年針對新生兒每年撥補1萬的話，每年也就200多億元。

▼「搶救少子國安危機TFA助台灣一臂之力」記者會簡報。（圖／民眾黨提供）