王ADEN跨年場被取消！陳沂：有那麼嚴重嗎？壓力最大的是女學生

▲王ADEN台北跨年演出確定被取消了。（圖／翻攝自王ADEN IG，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手王ADEN於19日到高中進行耶誕活動演出時，一名女學生在老師指示下上台熱舞，結果他當場不唱，並蹲至角落。此事引起眾人不滿，質疑王ADEN網暴女粉。網紅陳沂對此表示，這本來只是一件小事情，結果現在搞成這樣，她覺得壓力最大的反而是無辜的女學生。

王ADEN喊傻眼 被質疑網暴女粉

回顧當天狀況，女高中生是在老師指示下，開心走上舞台，隨音樂與偶像一同跳舞，王ADEN卻當場轉身停止演唱，走到舞台一側蹲下、擺臉色，現場氣氛瞬間陷入尷尬。

事後，王ADEN更將演出過程剪輯成影片上傳社群，並表示自己原本想「大跳」，卻被女學生影響，影片還搭配「傻眼中」的文字和無言的表情，引發網友質疑此舉形同公審，導致未成年女學生遭受網路攻擊。

王ADEN和女同學和解 跨年場仍被取消

後來，女學生發文表示，「真誠的跟大家道歉，一開始原本是要讓我在台下跳，但是因為音樂太大聲，我會錯意以為可以讓我上去」，她不是要故意破壞表演，要向學校、老師、王ADEN道歉，「真的對不起，我為我的不尊重、不禮貌而道歉」。

雖然王ADEN之後拍影片稱，他已經和女同學和解，但仍被批情緒管理太差、EQ很低。台北市觀傳局因該爭議，宣布取消王ADEN的跨年晚會演出；宜蘭市公所為了避免模糊焦點，也取消王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出。

陳沂問「有那麼嚴重嗎？」 無辜的女學生壓力應該最大

陳沂在臉書上分享看法，這幾天社群熱議王ADEN，但她的第一個想法就是「他誰啦？」後來查資料才知道對方是新人歌手，然後在高中表演的就是他的成名曲，且本來就主打雙人舞。她認為，女粉絲其實跳得很好，並不是亂跳。

接著陳沂表示，其實這本來是一件小事情，結果在網路上炸開，王ADEN被說在霸凌女學生，因而被抵制，現在台北、宜蘭跨年場沒了。但她拋問，「說真的，你們覺得這件事有那麼嚴重嗎？」王ADEN也不是犯什麼天大的錯，就是情緒控管不佳，現在搞成這樣，她覺得壓力最大的反而是從頭到尾都無辜的女學生。

話鋒一轉，陳沂說王ADEN其實也算因禍得福，本來不知道他是誰，現在大家都認識他了。

貼文曝光後，有網友認為，「他發的動態完全沒有提到女學生有道歉，女生鞠躬道歉的片段還剪掉，又陰陽怪氣的叫網友別去霸凌女生，男版綠茶就是長這樣，超噁心」。陳沂則認為，王ADEN態度很糟糕，被炎上活該，但她只是覺得「需要搞到跨年場抵制，沒有罪大惡極到這樣。還有考慮女學生，不要給她太大的壓力」。