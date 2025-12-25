　
王ADEN跨年場沒了！律師點出他「最大問題」　曝1招有望扭轉風向

 ▲王ADEN台北跨年演出確定掰了，再度痛失想獨自「大跳」的機會。（圖／翻攝自王ADEN IG）

▲王ADEN台北跨年演出確定被取消了。（圖／翻攝自王ADEN IG，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手王ADEN於19日到高中進行耶誕活動演出時，一名女學生在老師指示下上台熱舞，結果他當場不唱，並蹲至角落。此事引起眾人不滿，質疑王ADEN網暴女粉。「法老王」王至德律師對此發表看法，他覺得王ADEN只有過去25年的人生經驗，這次爭議是欠缺經驗所導致的結果。

王ADEN喊傻眼　被質疑網暴女粉

回顧當天狀況，女高中生是在老師指示下，開心走上舞台，隨音樂與偶像一同跳舞，王ADEN卻當場轉身停止演唱，走到舞台一側蹲下、擺臉色，現場氣氛瞬間陷入尷尬。

事後，王ADEN更將演出過程剪輯成影片上傳社群，並表示自己原本想「大跳」，卻被女學生影響，影片還搭配「傻眼中」的文字和無言的表情，引發網友質疑此舉形同公審，導致未成年女學生遭受網路攻擊。

▲王ADEN校唱臭臉炎上。（圖／翻攝自IG）

王ADEN和女同學和解　跨年場仍被取消

後來，女學生發文表示，「真誠的跟大家道歉，一開始原本是要讓我在台下跳，但是因為音樂太大聲，我會錯意以為可以讓我上去」，她不是要故意破壞表演，要向學校、老師、王ADEN道歉，「真的對不起，我為我的不尊重、不禮貌而道歉」。

雖然王ADEN之後拍影片稱，他已經和女同學和解，但仍被批情緒管理太差、EQ很低。台北市觀傳局因該爭議，宣布取消王ADEN的跨年晚會演出；宜蘭市公所為了避免模糊焦點，也取消王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出。

律師點出王ADEN「最大的問題」

律師王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」上發文表示，不知道大家是否有這樣的經驗，就是在剛進入職場時，可能會遇到不公平的狀況，但當下卻沒有得到一個好的結果，直到多年後回想，才會知道自己如果當時怎麼做，就可以更好。倘若後來再遇到類似狀況，則會因為過去的經驗，而能做出更好的決定，他說，這就是經驗帶來的紅利。

王至德認為，王ADEN當下就是很直接的表現出自己的感受，對於2000年出生、25歲的年輕人，他有的就是過去25年人生的經驗，所以他當下可能真的沒辦法一邊表演，一邊做出最恰當的反應，這就是欠缺經驗所導致的結果。

王至德直言，看王ADEN一次掉了兩個跨年演出的機會，就知道社會對他的期待，遠超過他對自己的期待。當然，王ADEN還有很多進步的空間，但他最大的問題就在於沒經驗而已。

王至德坦言，在專業領域中，努力和用功可以幫助自己追上很多前輩，但面對突發狀況時的反應，經驗才是決定自己能否採取最佳解的關鍵，王ADEN就是少了經驗，下次他就知道要跟歌迷一起跳了。

王至德最後也分享，如果他是王ADEN，他當下會選擇和女學生共舞。對於此次爭議，王至德也說，如果是他，他會趕快找到女學生，可能送自己戴過的小飾品和簽名照，然後再跟女學生共舞、拍影片上傳，這樣支持者就有著力點幫忙說話了，說不定還不會因此丟掉表演機會。

12/23 全台詐欺最新數據

483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

王ADEN跨年場沒了！律師點出他「最大問題」　曝1招有望扭轉風向

連2年尾牙踩雷！去年邱軍酒駕+今年王ADEN臭臉風波

連2年尾牙踩雷！去年邱軍酒駕+今年王ADEN臭臉風波

歲末尾牙與跨年活動旺季到來，卻有活動業者直呼壓力倍增。歌手王ADEN，近日因校園演出後捲入「公審未成年女學生」爭議，事件持續延燒，導致台北、宜蘭等地原訂的跨年演出陸續取消，連帶讓主辦單位與工作人員面臨臨時更換藝人的棘手狀況，對活動執行造成實質衝擊。

王ADEN跨年場被取消！陳沂：有那麼嚴重嗎

王ADEN跨年場被取消！陳沂：有那麼嚴重嗎

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

王ADEN網暴大翻車！女學生7字吐心聲

王ADEN網暴大翻車！女學生7字吐心聲

關鍵字：

王ADEN王至德跨年場

讀者迴響

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

