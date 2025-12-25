王ADEN跨年場沒了！律師點出他「最大問題」　曝1招有望扭轉風向

▲王ADEN台北跨年演出確定被取消了。（圖／翻攝自王ADEN IG，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手王ADEN於19日到高中進行耶誕活動演出時，一名女學生在老師指示下上台熱舞，結果他當場不唱，並蹲至角落。此事引起眾人不滿，質疑王ADEN網暴女粉。「法老王」王至德律師對此發表看法，他覺得王ADEN只有過去25年的人生經驗，這次爭議是欠缺經驗所導致的結果。

王ADEN喊傻眼 被質疑網暴女粉

回顧當天狀況，女高中生是在老師指示下，開心走上舞台，隨音樂與偶像一同跳舞，王ADEN卻當場轉身停止演唱，走到舞台一側蹲下、擺臉色，現場氣氛瞬間陷入尷尬。

事後，王ADEN更將演出過程剪輯成影片上傳社群，並表示自己原本想「大跳」，卻被女學生影響，影片還搭配「傻眼中」的文字和無言的表情，引發網友質疑此舉形同公審，導致未成年女學生遭受網路攻擊。

王ADEN和女同學和解 跨年場仍被取消

後來，女學生發文表示，「真誠的跟大家道歉，一開始原本是要讓我在台下跳，但是因為音樂太大聲，我會錯意以為可以讓我上去」，她不是要故意破壞表演，要向學校、老師、王ADEN道歉，「真的對不起，我為我的不尊重、不禮貌而道歉」。

雖然王ADEN之後拍影片稱，他已經和女同學和解，但仍被批情緒管理太差、EQ很低。台北市觀傳局因該爭議，宣布取消王ADEN的跨年晚會演出；宜蘭市公所為了避免模糊焦點，也取消王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出。

律師點出王ADEN「最大的問題」

律師王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」上發文表示，不知道大家是否有這樣的經驗，就是在剛進入職場時，可能會遇到不公平的狀況，但當下卻沒有得到一個好的結果，直到多年後回想，才會知道自己如果當時怎麼做，就可以更好。倘若後來再遇到類似狀況，則會因為過去的經驗，而能做出更好的決定，他說，這就是經驗帶來的紅利。

王至德認為，王ADEN當下就是很直接的表現出自己的感受，對於2000年出生、25歲的年輕人，他有的就是過去25年人生的經驗，所以他當下可能真的沒辦法一邊表演，一邊做出最恰當的反應，這就是欠缺經驗所導致的結果。

王至德直言，看王ADEN一次掉了兩個跨年演出的機會，就知道社會對他的期待，遠超過他對自己的期待。當然，王ADEN還有很多進步的空間，但他最大的問題就在於沒經驗而已。

王至德坦言，在專業領域中，努力和用功可以幫助自己追上很多前輩，但面對突發狀況時的反應，經驗才是決定自己能否採取最佳解的關鍵，王ADEN就是少了經驗，下次他就知道要跟歌迷一起跳了。

王至德最後也分享，如果他是王ADEN，他當下會選擇和女學生共舞。對於此次爭議，王至德也說，如果是他，他會趕快找到女學生，可能送自己戴過的小飾品和簽名照，然後再跟女學生共舞、拍影片上傳，這樣支持者就有著力點幫忙說話了，說不定還不會因此丟掉表演機會。