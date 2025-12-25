　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連2年尾牙踩雷！去年邱軍酒駕+今年王ADEN臭臉風波　網：有詛咒？

一間辦尾牙的活動公司連續兩年踩雷，去年邱軍（左）今年王ADEN，都找到有爭議的藝人。（圖／翻攝臉書／邱軍、王ADEN）

▲一間辦尾牙的活動公司連續兩年踩雷，去年邱軍（左）今年王ADEN，都找到有爭議的藝人。（圖／翻攝臉書／邱軍、王ADEN）

圖文／CTWANT

歲末尾牙與跨年活動旺季到來，卻有活動業者直呼壓力倍增。歌手王ADEN，近日因校園演出後捲入「公審未成年女學生」爭議，事件持續延燒，導致台北、宜蘭等地原訂的跨年演出陸續取消，連帶讓主辦單位與工作人員面臨臨時更換藝人的棘手狀況，對活動執行造成實質衝擊。

近日有活動公司人員在社群平台發文透露，自己已連續2年在尾牙旺季「踩雷」。他指出，去年邀請歌手邱軍，卻遇上對方涉及酒駕事故，今年則碰上王ADEN捲入爭議，原本談妥的演出計畫被迫重新評估，甚至可能得全面更換藝人名單，讓籌備工作陷入混亂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名業者無奈表示，活動產業本就節奏緊湊，任何突發狀況都可能牽一髮動全身，如今又必須在最短時間內尋找替代人選「救火」，對團隊而言壓力相當沉重。他也坦言，尾牙與跨年活動往往牽涉企業形象與員工觀感，一旦受邀藝人爭議升高，主辦單位多半只能選擇保守處理，避免活動當天成為輿論焦點。

該名活動人員最後也公開向網友求助，詢問是否有平時較少接尾牙活動，但形象穩定、臨場表演經驗充足，且能在短時間內支援演出的歌手或藝人。

貼文曝光後引發熱烈回應，不少網友紛紛提出心目中的安全名單，「可以發蕭秉治」、「全創作鋼琴才子Ray黃霆睿」、「ELL&s、HUR+、babyMINT、BIDO曾愷妤、艾薇、李芷婷、鄭馥儀」、「吳汶芳、柯泯薰、郭家瑋」，還有網友不忍表示：「對不起但我真的很想知道，你們公司是有什麼詛咒嗎？」

延伸閱讀
日本人聖誕節要吃KFC！女星提這食物遭尪打臉　網友解答「1比喻秒懂」
獨家／陳漢典明年1月婚宴日曝光　Lulu笑認：婚禮訂金已付不能改期
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了　8友人同框
張文平板解密！常上成人網站紓壓　採購犯罪工具順便買情趣用品
王ADEN要學！「6大咖藝人」也遇粉絲闖上台　高情商反應被讚
最好的耶誕禮物！　孫燕姿官宣了「確定台北開唱」
不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　研究：幾乎無副作用
綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

禾浩辰求婚成功！她挖出「4部作品」讚努力　網點頭：有觀眾緣

連2年尾牙踩雷！去年邱軍酒駕+今年王ADEN臭臉風波　網：有詛咒？

蘇一峰「點名苗博雅」開砲！再轟廢死聯盟：又在講幹話了

王ADEN跨年場被取消！陳沂：有那麼嚴重嗎？壓力最大的是女學生

YouBike座墊為何被180度反轉？官方揭「通關密語」　一堆人竟騎走

北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友心碎：不是你們的錯

一票人都搞錯！UG被抵制「GU吐一句」　網道歉：真的常叫錯

交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

地震畫面 翻攝自爆料網

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

禾浩辰求婚成功！她挖出「4部作品」讚努力　網點頭：有觀眾緣

連2年尾牙踩雷！去年邱軍酒駕+今年王ADEN臭臉風波　網：有詛咒？

蘇一峰「點名苗博雅」開砲！再轟廢死聯盟：又在講幹話了

王ADEN跨年場被取消！陳沂：有那麼嚴重嗎？壓力最大的是女學生

YouBike座墊為何被180度反轉？官方揭「通關密語」　一堆人竟騎走

北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友心碎：不是你們的錯

一票人都搞錯！UG被抵制「GU吐一句」　網道歉：真的常叫錯

交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

柯志恩獲徵召首站「從勝利出發」　誓言：明年此刻入主高市府

「風寒、風熱」差很大！中醫曝「2種感冒類型」症狀一次看

蔡尚樺主持尾牙「胸下透視」太辣！低胸裝包不住上圍 待遇超頂級

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了…胡釋安席維倫8友人同框

瑞芳驚傳砍人！男「左上腹噴血」送醫　嫌遭逮辯：他自己跌倒刺傷

苗可麗談照顧失智父心路歷程「每天都在拉扯」：現在換我照顧他

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

藍白推兒童「未來帳戶」　衛福部不看好：需審慎評估

買房送裝潢！　設計師曝「建商省錢密碼」：2點要留意

喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「紅玉髓」承載無限祝福

【你怎麼來了！】台灣粉絲帶毛巾衝韓國應援　珠珠反應超可愛❤

生活熱門新聞

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

564字信「沒提到張文」！親哥署名留4字惹淚

明天愈晚愈冷「低溫探10度」　北台灣防較大雨勢

聖誕節愈晚愈冷「下探10度」　2地防大雨

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

冬天「勃起反應慢」　泌尿醫曝警訊

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

台東6.1強震瞬間！燒肉店1秒劇晃餐具全掃落

更多熱門

相關新聞

男友狂啃紅蘿蔔　藏心碎真相

男友狂啃紅蘿蔔　藏心碎真相

國外一名女子近日在社群平台分享自身經歷，引發網友熱議。她表示，自己查看男友的飲食日誌時，原本只是出於關心健康，卻意外發現一段令人心酸的過往。日誌顯示，男友幾乎每天都大量食用紅蘿蔔，不論早餐、午餐、點心或晚餐，餐桌上幾乎都少不了這項蔬菜。

王ADEN跨年場被取消！陳沂：有那麼嚴重嗎

王ADEN跨年場被取消！陳沂：有那麼嚴重嗎

年末大掃除！專家列「20樣必丟清單」

年末大掃除！專家列「20樣必丟清單」

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

知情人士：張文相當捍衛自身權益

知情人士：張文相當捍衛自身權益

關鍵字：

王ADEN邱軍尾牙周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

野生李多慧「排隊買丹丹」！

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面