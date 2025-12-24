王ADEN網暴大翻車！一票人更擔心「後續1狀況」　女學生吐心聲

▲王ADEN「結屎臉」遭轟霸凌女粉絲。（圖／翻攝自王ADEN IG）

網搜小組／劉維榛報導

歌手王ADEN於19日到高中進行耶誕活動演出，現場一名女學生在老師指示下上台熱舞，他當場罷唱並蹲至角落擺臉色，影片曝光後，更引發粉絲對女學生網暴。事後，王ADEN表示已和女學生和解，但不少人擔心女學生會遭到同儕霸凌，對此，本尊回應「我沒事！謝謝你們」。

事實上，該名女高中生是在老師指示下，開心走上舞台，隨音樂與偶像一同跳舞，王ADEN卻當場轉身停止演唱，走到舞台一側蹲下，擺出不悅臉色，現場氣氛瞬間陷入尷尬。

王ADEN喊傻眼 遭轟網暴未成年女粉



影片中，該名女學生被偶像王ADEN冷眼無視仍努力完成舞蹈，最後見氣氛不對，還在台上對王ADEN 九十度鞠躬，但對方連一眼都不看，直到她落寞下台後，王ADEN才繼續演唱。

事後，王ADEN更將演出過程剪輯成影片上傳社群，並表示自己原本想「大跳」，卻被女學生影響，影片還搭配「傻眼中」文字和無言的表情，引發網友質疑此舉形同公審，導致未成年女學生遭受網路攻擊。

對於王ADEN這起網暴女粉風波，不僅形象大翻車，就連台北市、宜蘭跨年晚會演出都被緊急取消。

女學生道歉：並非破壞、搶風頭



儘管王ADEN拍影片稱，他已經和女同學和解，但仍遭批他情緒管理太差、EQ很低，不少網友也擔心女學生恐因此遭到同儕霸凌。對此，女學生在Threads以愛心符號表示心境，「我沒事！謝謝你們」。

而19日當天，女學生曾發文表示，「真誠的跟大家道歉，一開始原本是要讓我在台下跳，但是因為音樂太大聲，我會錯意以為可以讓我上去」，強調自己很喜歡那首歌，唱歌跳舞也是她的最大夢想，並非故意想破壞或是搶風頭，要向學校、老師、王ADEN道歉，「真的對不起，我為我的不尊重、不禮貌而道歉」。