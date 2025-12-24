不排斥兩岸交流！　吳怡農：自己也去過中國很多次

▲吳怡農。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台北、上海「雙城論壇」12月27、28日將在中國上海登場，台北市長蔣萬安決定只出席12月28日上午的主論壇，當日返回台北。對此，有意角逐台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（24日）表示，城市交流當然要繼續做，蔣萬安針對現在台北所發生事情調整行程，沒有什麼問題。被問到「是否排斥兩岸之間城市與城市的交流」？他強調，「我個人不排斥」，自己也去過中國很多次，若當選自己會把它擴大為更廣泛的國際官方的雙城論壇。

吳怡農接收節目《中午來開匯》專訪談到「蔣萬安縮短雙城論壇行程」，他表示，蔣萬安的行程可以去，那就去，雙城論壇的目的是什麼？做任何城市交流就是互相學習，強化國與國、城市與城市之間的情感連結，除了雙城論壇外，台北市應該做更多更多國際論壇，不要只想著北市該不該跟上海做雙城論壇，大家也該需要思考跟澳洲、美國、歐洲、東京的城市要不要做更多正式的交流，都有很多經驗可以互相分享跟學習，特別是公共安全。

吳怡農表示，城市交流當然要繼續做，蔣萬安針對現在台北市所發生事情調整行程，這個沒有什麼問題。

主持人黃光芹追問「那蔣萬安要不要去，有沒有必要捨棄這次雙城論壇」？吳怡農表示，蔣萬安只要能夠做到市長該做的工作，大家已經看到從兩天行程改成當天來回，重點是大家看到的缺口，現在有在面對、檢討，市府有這麼多資源、人力，不是只有市長辦公室在做這麼多的規劃，雙城論壇歸雙城論壇，看起來蔣萬安市長有聽到大家的心聲，所以把時間縮短，自己沒有意見。

吳怡農認為，城市跟城市之間的論壇，除了強化友誼、公關工作外，自己希望看到更多實質的經驗交流，自己也思考台北跟上海可以有哪些經驗、施政交流？應該不會想跟上海學怎麼監控民眾，這不符合台灣價值、上海應該也不會想學怎麼去鼓勵更多的公民社會活動，台灣的價值也不符合他們的需求，所以城市間的交流還是要考量城市的文化與價值觀的不同，但只要對台北市的發展、施政有幫助，相信大家都會支持更多的國際交流。

黃光芹也詢問「所以不排斥兩岸之間城市與城市的交流，像是雙城論壇，如果當選台北市長，會不會延續雙城論壇」？吳怡農回應，「我個人不排斥」，自己也去過中國很多次，覺得有很多可以跟中國朋友分享的，自己會把它擴大為更廣泛的國際官方的雙城論壇，跟更多的城市交流。