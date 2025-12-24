民進黨徵召陳素月參選彰化縣長　邱建富不滿：在急什麼？

▲選對會建議徵召陳素月立委參選縣長，引發邱建富不滿。（圖／邱建富競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨佈局2026年縣市長選舉，今(24日)上午選對會達成共識，建議徵召現任立委陳素月參選彰化縣長。此決議一出，立即引發黨內不同聲音。同樣積極爭取提名的前彰化市長邱建富，隨即公開表示「非常遺憾」，並對決策過程的透明度提出強烈質疑，並公開喊話「到底是在急什麼？」

邱建富指出，選對會在相關的民調數據仍存有疑慮、尚未釐清之前，就急於做出徵召結論，此舉令人不解。強調黨內初選或徵召的過程，必須經得起檢驗，才能團結全黨、爭取縣民認同。

他透露，已正式以雙掛號信函向黨中央遞交民調複查申請。他鄭重呼籲，不論複查結果如何，選對會都應該提供一份完整、可供詳細檢視的民意調查報告書，將評比依據、數據來源等資訊公開透明化。他認為，唯有如此，整個決策過程才能讓所有競爭者與支持者心服口服，避免爭議持續延燒。

面對徵召結果，邱建富並未鬆口放棄。他強調，自己與服務團隊不會因此停下腳步，未來仍將持續努力、深入基層，直接將他的治理想法與政策藍圖，向所有彰化鄉親報告與請益。

關於最終的政治動向，邱建富語帶保留地指出「最後要怎麼走，就交給彰化鄉親來決定」，同時也希望「媽祖庇佑一起順利」，無疑為後續是否參選留下了想像空間。

陳素月指出，接下來將針對組織與政策進行盤點與規劃，民進黨彰化縣黨部針對鄉鎮市長與議員提名作業也將展開，陳素月表示會和彰化縣黨部密切配合；對於類初選競爭對手前彰化市長邱建富認為民調仍有疑慮，強調中央黨部有申請查驗的機制，一切遵照中央黨部的程序進行，她個人則會加緊腳步，按照規劃期程繼續前進。