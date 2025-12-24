快訊／破不合傳聞！　鄭麗文敦請王金平出任國民黨「最高顧問」

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院前院長王金平21日在高雄舉辦「從政50週年感恩餐會」，包含高雄市長陳其邁、國民黨立委柯志恩，以及有意參選高雄市長的民進黨立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩都到場。不過，現場獨獨未見國民黨主席鄭麗文，王金平受訪表示，「因為柯志恩才是代表國民黨」。鄭麗文今（24日）在中常會則正式宣布，將敦請前立法院長王金平出任「最高顧問」一職，意圖打破近期「鄭王不合」的傳聞。



鄭麗文指出，自己昨天下午在副主席兼秘書長李乾龍陪同下拜會王金平，正式邀請王成為國民黨最高顧問，王從政50年來貢獻卓著，全台灣人脈寬廣，他退而不休這段時間，希望他能繼續為國民黨貢獻豐沛人脈、社會各界威望。鄭表示，她擔任國民黨不分區立委兩屆，第一屆時的院長就是王，受到他很大提攜跟照顧，也養成了固定向他請益的習慣，大家都熟悉王古道熱腸、照顧晚輩不遺餘力，特別跟他約昨天下午見面。

鄭麗文說，近日王金平在高雄舉辦從政50週年感恩餐會，引起一些不必要的誤會，王表示如果邀請現任國民黨主席，那就不是高雄在地感恩餐會，邀請她就還要邀請歷任國民黨主席，也要邀請歷任五院院長、總統副總統，王不希望鋪張跟高調。鄭指出，高雄國民黨部主委就是藍委柯志恩，所以王受訪時才說柯志恩代表國民黨，引起不必要聯想跟解讀。

鄭麗文表示，王金平在政壇的特殊地位跟高度，她早就希望由他出任最高顧問，王也多次提醒她，最重要的使命跟願望就是促進台灣內部和諧、團結，第二是全力推動兩岸和平，她也非常認同。鄭喊話，台灣內部不能再內耗，不能製造莫須有的仇恨跟對立，民進黨執政就是始作俑者，但國民黨面對強權跟迫害不畏懼，希望團結台灣，有和諧社會，1月初將正式請王出任國民黨最高顧問。

據悉，鄭麗文邀請前立委張顯耀出任副主席及南部智庫執行長一職，導致南部反彈聲浪極大，鄭麗文昨日才在黨秘書長李乾龍陪同下前往王金平位於台北的辦公室拜會，雙方會談一小時後，王金平允諾接任國民黨最高顧問，同時張顯耀接副主席也形同破局。