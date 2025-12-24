　
地方 地方焦點

守護學童清晰視界　台南市感謝企業連續8年投入弱勢學童免費配鏡

▲台南市政府感謝永龍建設與文雄眼鏡連續8年投入弱勢學童免費配鏡，守護孩子視力健康。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府感謝永龍建設與文雄眼鏡連續8年投入弱勢學童免費配鏡，守護孩子視力健康。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

學童視力健康攸關學習表現與未來發展，台南市政府持續結合民間力量推動護眼行動，攜手永龍建設公司與文雄眼鏡，延續經濟弱勢學童免費配鏡公益計畫，市府24日在永華市政中心舉辦捐贈感謝儀式，由教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝企業連續8年投入學童視力照護，落實企業社會責任。

▲台南市政府感謝永龍建設與文雄眼鏡連續8年投入弱勢學童免費配鏡，守護孩子視力健康。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，良好的視力是孩子學習的重要基礎，市府長期重視護眼政策推動。感謝永龍建設與文雄眼鏡多年來從偏鄉小校出發，逐步擴展至全市有配鏡需求的國中小弱勢學生，並透過專業團隊入校服務或協助家長就近配鏡，讓孩子能即時獲得適切的視力矯正與照護。黃偉哲也強調，培養正確用眼習慣與及早矯正同樣重要，企業將資源精準投入孩子需求，展現公私協力守護學童健康的具體成果。

教育局長鄭新輝指出，近年學生因過早接觸3C產品、使用時間偏長，加上不良用眼習慣，視力不良問題逐漸受到關注。教育局持續將護眼教育融入課程與校園生活，推動改善教室照明、正確用眼姿勢、定時休息與增加戶外活動，並加強親師生護眼觀念宣導，同時追蹤視力矯治情形，結合免費配鏡等資源，全面守護學童視力健康。

▲台南市政府感謝永龍建設與文雄眼鏡連續8年投入弱勢學童免費配鏡，守護孩子視力健康。（記者林東良翻攝，下同）

教育局也公布數據指出，113學年度學生裸視不良率約為51.36%，其中國小為43.85%、國中為70.57%，皆低於全國平均。此次公益配鏡計畫對經濟弱勢家庭學童的視力矯正需求具實質助益，具體展現民間力量與教育政策相互支持的正向循環。

▲台南市政府感謝永龍建設與文雄眼鏡連續8年投入弱勢學童免費配鏡，守護孩子視力健康。（記者林東良翻攝，下同）

永龍建設董事長吳福明表示，企業成長來自社會支持，期盼透過公益行動回饋社會，協助孩子看見更清晰的世界，讓關懷持續傳遞。文雄眼鏡執行長張文雄則指出，看到孩子配鏡後展現出的自信與專注，是團隊持續投入公益最大的動力，希望將專業與關懷帶進校園，讓善意不間斷延續。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

