地方 地方焦點

「聖誕星願」送暖首登仁愛鄉　宋逸民、林道遠參與添星光

▲南投愛無限聖誕星願天使送暖活動為偏鄉學童送上關懷與祝福。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會及台灣藝起發光促進協會等多個民間團體共同辦理的2025南投「愛無限～聖誕星願」天使送暖活動，18日下午在仁愛國中舉行，縣長許淑華特別以大天使造型出場祝福，並贈送「星願禮物（金）」給16校師生代表，轉送來自社會各界的愛心與溫暖。

活動由天使報佳音團隊揭開序幕，許淑華以有獎徵答方式與學童開心互動致意，並與「星光幫」知名歌手林道遠等報佳音團隊帶領現場一同唱跳《你是唯一》，營造歡樂溫暖的節慶氣氛；縣議員林庭秝、鄉長江子信、基督教文化交流協會創會理事長魏悌香牧師、TVBS電視台董事長特助林宏修長老、多位鄉民代表和各村村長，以及仁愛鄉內16所學校校長、學生近150人到場參加。

▲南投愛無限聖誕星願天使送暖活動今登場，為偏鄉學童送上關懷與祝福。（圖／南投縣政府提供）

許淑華致詞時，感謝眾多協力單位的協助和奉獻，第一次到上帝祝福之地仁愛鄉舉辦「愛無限～聖誕星願天使送暖」活動，期望藉此為偏鄉學童送上關懷與祝福，透過信仰讓孩子能感受到愛，在人生道路上能保持正向樂觀、勇往直前。

▲南投愛無限聖誕星願天使送暖活動今登場，為偏鄉學童送上關懷與祝福。（圖／南投縣政府提供）

資深藝人暨藝起發光牧師宋逸民表示，此次特別選在聖誕節前夕，到原住民偏鄉地區辦理天使送暖活動，送上聖誕禮物，就是要分享上帝的祝福與愛，透過音樂與互動傳遞愛、希望與感恩的訊息，讓孩子們在關懷中成長；林道遠亦以自身成長過程，傳遞「愛、希望、感恩」的溫馨生命故事，最後則由全體合唱《平安夜》，並由牧師祝福祈禱，感受聖誕節的溫馨氛圍。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

